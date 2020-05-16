راز نجات ترامپ، مدل برزیلی وی و نتانیاهو در سایه کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، «جاناتان فریدلند» (Jonathan Freedland) روزنامه نگار و ستون نویس گاردین در مطلبی نوشته است: اگرچه همه گیری ویروس کرونا باعث شد است تا قدرتمندان و حکّام مستبد از عناوین مجرمانه ای از قبیل کشتار و ویرانی بگریزند؛ اما ما به گونه دیگری به این رویداد نگاه می کنیم.

در این سرمقاله در خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمده است: انتقادات زیادی به دلیل اهمال کاری ترامپ در مقابله با کرونا متوجه وی شده است؛ اما در حالیکه همگان نظاره گر آشفته بازاری هستند که وی با یک دست خود انجام داده است، دست دیگر او برای ارتکاب ویرانگری و تخریبی که انجام داد و توجهی هم به آن نشد، باز بوده است. به عنوان نمونه در هفته ای که گذشت، چگونه همه گیری کرونا روند نابودی آرام و آگاهانه حفاظت های زیست‌محیطی توسط دولت ترامپ را کُند نکرده است. در حالیکه همه جا تعطیل بود، ترامپ استانداردهای کیفیت سوخت برای خودروهای جدید را کاهش داد، قوانین مربوط به آلودگی هوا را لغو کرد، باز هم به روند اجاره اموال عمومی به شرکت های نفت وگاز ادامه داد و البته مقررات را برای آلوده کنندگان تسهیل کرد.

«جاناتان فریدلند» درادامه به عملکرد «ژائر بولسونارو» رئیس جمهور برزیل - که به دلیل نوع رفتارش از وی به ترامپ برزیلی و یا ترامپِ استوائی نیز یاد می شود- در بحبوحه شیوع گسترده کرونا در این کشور اشاره کرد و نوشت: مدل کوچک ترامپ یعنی «بولسونارو» از مرشد خود نیز پیشی گرفته است. وی که با صِرفِ تغییرات در کتاب قانون هم راضی نمی شود، نهادهای زیست محیطی را کنار زد و ارتش را برای «حفاظت» از جنگل های آبی آمازون گسیل داشت. من در این باره از واژه «حفاظت» استفاده کردم؛ زیرا همانطور که شبکه تلویزیونی اِن‌بی‌سی در هفته گذشته گزارش کرد، تصاویر ماهواره ای نشان می دهند «جنگل‌زدائی آمازون در پوشش ویروس کرونا افزایش داشته است». تصاویر به خوبی نشان می دهند که محدوده ای به وسعت ۴۴۸ زمین فوتبال از درختان خالی شده اند. اگر جهان درگیر ویروس کرونا نبود؛ محکومیت های جهانی به این اقدام همه جا را پُر کرده بود. به جای آن و برای پَرت کردن حواس ما، (تصور کنیم که) درخت های مذکور افتاده اند!

وی در ادامه سرمقاله خود در خصوص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم فاش کرد: در اسرائیل، نتانیاهو که می تواند ادعا کند که حتی پیش از روی کار آمدن ترامپ طرفدار وی بوده است، حیات سیاسی خود را در سایه ویروس کرونا به دست آورد؛ به نحوی که بخشی از حزب اصلی مخالف خود را با مقوله تشکیل دولت (!) وحدت ملی فریب داد و به این ترتیب خود را در قدرت نگه داشت؛ حتی وی به نجات از اتهامات خود در زمینه فساد مالی نیز با پوشش کرونا امیدوار است.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اتهامات فساد مالی مواجه بوده و روند تحقیقات قضائی درباره وی هم اکنون در جریان است. بنیامین نتانیاهو پیشتر برای چهاردهمین نیز بار طی ۲ سال اخیر به خاطر پرونده‌های فساد دولتی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این اقدام توسط یگان «لاهاو ۴۴۳» (Lahav ۴۴۳) به عنوان واحد تحقیقات مبارزه با فساد به انجام رسید. در «پرونده ۴۰۰۰» گروهی از نزدیکان نتانیاهو در مظان اتهام سو استفاده از جایگاه خود برای ارتقا تصویر رسانه‌ای وی و همسرش قرار گرفته‌اند.

در همین رابطه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با داشتن پرونده‌های فساد مالی و دریافت رشوه از بازرگانان خارجی و تبانی با برخی جراید موسوم به «پرونده های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰» نیز متهم است.