3 سایت جنگل های هیرکانی در استان گیلان وجود دارد

به‌گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه) به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی لوح ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در رشت رونمایی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در گیلان قرار دارد، اظهار کرد: تیر ماه سال گذشته چهلمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار و در این اجلاس جنگل‌های هیرکانی به نام ایران ثبت جهانی شد.

مسعود حلاج‌پور با بیان اینکه جنگل‌های هیرکانی از بقایای جنگل‌های دوران سوم زمین شناسی است، افزود: پایداری و قدمت این جنگل حائز اهمیت است.

وی با اشاره به وجود حدود دو میلیون هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ایران به ویژه شمال کشور، تصریح کرد: ثبت جهانی این میراث طبیعی زمینه صیانت و حفظ زیست بوم و گردشگری طبیعی است.

حلاج‌پور با بیان اینکه سه سایت از جنگل‌های هیرکانی شامل لیسار تالش، گشت رودخان فومن و سیاه رود رودبار مربوط به گیلان است، ادامه داد: این مناطق به عنوان مناطق حفاظتی تلقی و هیچ گونه دخالت انسانی در آن انجام نخواهد شد.

وی افزود: این سه سایت به عنوان جاذبه‌های طبیعی گیلان محسوب خواهند شد.