ویروس کرونا هنگام بلند صحبت کردن منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تحقیقی جدید نشان می دهد بلند صحبت کردن، سبب می شود ویروس کرونا به مدت ۱۴ دقیقه در هوا معلق بماند.

محققان متوجه شدند هنگامیکه افراد با صدای بلند حرف می زنند، هزاران قطره کوچک به اطراف شان پراکنده می شود. این قطرات برای مدتی طولانی تر از تصور محققان در هوا باقی می مانند.

این تحقیق در نشریه «Proceefings of the National Academy of Sciences of the United States of America» منتشر شده است. طی این پژوهش هر فردی با صدای بلند و به مدت ۲۵ ثانیه عبارت «سلامت بمانید» را تکرار می کرد و محققان با استفاده از نور لیزر الگوی پراکنده شدن قطرات آب دهان او را بررسی کردند.

دلیل انتخاب استفاده از این عبارت آن بود که واژه سلامت به زبان انگلیسی با H شروع می شود و ادای آن به انتشار میزان کافی از قطرات آب دهان فرد منجر می شود.

محققان به مدت ۸۰ دقیقه از هوای محیط این آزمایش در فضای بسته فیلمبرداری کردند. در مرحله بعد هر فریم ویدئو به طور جداگانه تحلیل شد تا مشخص شود چه تعداد قطره در هوا باقی مانده است.

محققان این پژوهش می گویند:ازقبل می دانستیم ویروس های دستگاه تنفسی از طریق قطرات ریز آب دهان فرد هنگام عطسه یا سرفه دیگران را مبتلا می کنند. اما تاکنون نمی دانستیم صحبت کردن نیز هزاران قطره ریز تولید می کند که در هوا می مانند.

این قطرات ممکن است حاوی تعداد زیادی پاتوژن های تنفسی مانند ویروس آنفلونزا باشند.

محققان پس از پژوهش مذکور به این نتیجه رسیدند که نور بسیار حساس لیزر نشان داد صحبت کردن با صدای بلند هزاران قطره از آب دهان را در ثانیه منتشر می کند. این مشاهدات تایید می کند که به احتمال زیاد صحبت کردن به انتقال ویروس های هوابرد در محیط های بسته نیز منجر می شود.

این تحقیق توسط محققان انستیتو ملی دیابت و دایجستیو و بیماریهای کلیوی آمریکا در مریلند انجام شده است.