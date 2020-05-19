اوبر ۳ هزار کارمندش را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازتلگراف، اوبر به تازگی ۳ هزار کارمند خود را اخراج و تعدادی از دفاتر خود در سراسر جهان را تعطیل کرده است. این اقدامات برای کاهش هزینه های شرکت به دلیل رکود تقاضا و شیوع ویروس کرونا است.

البته این شرکت در اوایل ماه جاری ۳۷۰۰ کارمند خود را اخراج کرده بود. با این حساب، شرکت تاکسی آنلاین اوبر حدود یک چهارم کارمندانش را اخراج کرده و همزمان با کاهش ۸۰ درصدی تقاضا روبرو است.

طبق اطلاعات موجود اوبر ۴۵ دفتر کار خود را تعطیل و از سوی دیگر پروژه های فناورانه پرهزینه را نیز رها می کند.به عبارت دیگر این شرکت توسعه فناوری هایی برای ارتقای محصولات شرکت را رها می کند.

از سوی دیگر این شرکت مشغول بررسی هزینه پروژه هایی مانند حمل کالا و خودروهای خودران است. در پی انتشار این خبر ارزش سهام اوبر ۹ درصد رشد کرد.

دارا خسروشاهی مدیر ارشد اجرایی اوبر در نامه ای به کارمندان این شرکت نوشت: دلم می خواست پاسخ دیگری برای این وضعیت وجود داشت. با مدیران ارشد اجرایی دیگر صحبت کردم. شاید یکی از آنها خبر خوشی به من می داد. اما در نهایت هیچ خبر خوشی وجود نداشت.