به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، دادگاه فدرال ایالت مینه سوتای آمریکا، یک شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات مالی اینترنتی و ۲ تَن از مدیران ارشد آن را به نقض تحریم‌های ضد ایرانی متهم کرد.

«سید سجاد شهیدیان»، «وحید والی» و شرکت «پی‌منت ۲۴» متهم به توطئه برای آسیب رساندن به آمریکا، پولشویی، سرقت اسناد هویتی و کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند.

شهیدیان در انگلیس بازداشت و روز دوشنبه به آمریکا تحویل داده شده است حال آنکه خود را از همه اتهامات مطرح شده، مبرا می‌داند.

شرکت متبوع وی که گفته می‌شود شُعبی هم در ایران دارد؛ متهم به کمک به شهروندان ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها در راستای تجارت با شرکت‌های مستقر در آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است که این شامل خرید نرم‌افزار کامپیوتری، مجوز نرم افزار و سرورهای کامپیوتری می‌شود.