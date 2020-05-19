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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

از سوی دادگاهی در مینه‌سوتا؛

۲ شهروند و یک شرکت ایرانی به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شدند

۲ شهروند و یک شرکت ایرانی به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شدند

دادگاهی در آمریکا با طرح اتهام نقض تحریم‌های ضد ایرانی علیه مدیران ارشد یک شرکت ایرانی، اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، دادگاه فدرال ایالت مینه سوتای آمریکا، یک شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات مالی اینترنتی و ۲ تَن از مدیران ارشد آن را به نقض تحریم‌های ضد ایرانی متهم کرد.

«سید سجاد شهیدیان»، «وحید والی» و شرکت «پی‌منت ۲۴» متهم به توطئه برای آسیب رساندن به آمریکا، پولشویی، سرقت اسناد هویتی و کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند.

شهیدیان در انگلیس بازداشت و روز دوشنبه به آمریکا تحویل داده شده است حال آنکه خود را از همه اتهامات مطرح شده، مبرا می‌داند.

شرکت متبوع وی که گفته می‌شود شُعبی هم در ایران دارد؛ متهم به کمک به شهروندان ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها در راستای تجارت با شرکت‌های مستقر در آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است که این شامل خرید نرم‌افزار کامپیوتری، مجوز نرم افزار و سرورهای کامپیوتری می‌شود.

کد مطلب 4929557
مریم خرمایی

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