قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار رد اعتبارنامه تاجگردون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند.

در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکه‌های فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.

متن این نامه بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته می‌شود که موجب گردیده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژه‌ای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آن‌ها به‌ویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعده‌های خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آورده‌اند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیش‌روی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسی‌های مقدس مجلس تکیه زده‌اند چرا که این کرسی‌های مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکه‌های گانگستری خود می‌دانند آلوده شوند.

قطع یقین ایران‌خوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها و بی اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه می‌تواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آن‌ها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، که حتی نیاموخته است چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب به سخن می‌گشاید، به چه طریق می‌خواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری برای محرومین تصمیم‌گیری کند؟

انتظار آن است حال که مجلس یازدهم مدعای برافراختن شفافیت و مبارزه با فساد را دارد، در رسیدگی به اعتبارنامه افراد یاد شده بدون هیچ ترس و ارعابی از تهدیدات شبکه‌های نفوذ و فساد و با اتکا به دعای خیر مردم، قاطعانه ورود کرده و مانع هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به اعتبارنامه افرادی از قبیل نامبردگان شود. اکنون چشم ملت انقلابی ایران به شما نمایندگان مجلس است تا با اقدامات قاطع و متحدانه خود ضمن مقابله با فساد دست رانت‌خواران و مفسدین شبکه‌ای را از بیت المال مسلمین کوتاه نمائید. نیاز به یادآوری است که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود دینی بزرگ بر گردن شما نمایندگان مجلس گذاشته است که تخطی از آن موجب خسران و بی‌برکتی در اداره امور کشور خواهد بود. ایشان در وصیت‌نامه خود آورده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»