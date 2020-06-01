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۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۴۹

در نامه‌ای به نمایندگان مجلس

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار رد اعتبارنامه تاجگردون شد

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار رد اعتبارنامه تاجگردون شد

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند.

در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکه‌های فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته می‌شود که موجب گردیده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژه‌ای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آن‌ها به‌ویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعده‌های خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آورده‌اند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیش‌روی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسی‌های مقدس مجلس تکیه زده‌اند چرا که این کرسی‌های مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکه‌های گانگستری خود می‌دانند آلوده شوند.

قطع یقین ایران‌خوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها و بی اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه می‌تواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آن‌ها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، که حتی نیاموخته است چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب به سخن می‌گشاید، به چه طریق می‌خواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری برای محرومین تصمیم‌گیری کند؟

انتظار آن است حال که مجلس یازدهم مدعای برافراختن شفافیت و مبارزه با فساد را دارد، در رسیدگی به اعتبارنامه افراد یاد شده بدون هیچ ترس و ارعابی از تهدیدات شبکه‌های نفوذ و فساد و با اتکا به دعای خیر مردم، قاطعانه ورود کرده و مانع هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به اعتبارنامه افرادی از قبیل نامبردگان شود. اکنون چشم ملت انقلابی ایران به شما نمایندگان مجلس است تا با اقدامات قاطع و متحدانه خود ضمن مقابله با فساد دست رانت‌خواران و مفسدین شبکه‌ای را از بیت المال مسلمین کوتاه نمائید. نیاز به یادآوری است که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود دینی بزرگ بر گردن شما نمایندگان مجلس گذاشته است که تخطی از آن موجب خسران و بی‌برکتی در اداره امور کشور خواهد بود. ایشان در وصیت‌نامه خود آورده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»

کد مطلب 4938962
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • بهار IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      اگه این مطالب واقعیت داشته چرا این افراد رد صلاحیت نشدند؟
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      این بابا چطور رد صلاحیت نشده با این سابقه درخشان از رانت وفسادو... از مجلس بندازنش بیرون .این جناب چند صباح دیگه میخواد برای پیشبرد کارهاش قانون گذاری هم انجام بده برای همینه بیشتر قوانین ما فساد زاس
    • جبار IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      درود بر نمایندگان انقلابی ///موفق باشید
    • علیرضا IR ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      سلام اصل مبازه با فساد در هر جایگاهی خوب و عالیه فقط سوال اینکه پروند املااک نجوی اقای قالیباف چی شدکه الان رییس مجلس شدند وقتی برای رسیدگی به فساد گزینشی عمل می شود هیچکس به این شعارها باور ندارد
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      این توهین به ملت به مجلس خبرگان که تائیدشان کرده است ازقبل مشخص نبود ایشان مفسد هستند؟ حالا مشخص شد؟
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      مطمئنا همه احاد ملت از مبارزه با فساد وتبعیض ومخصوصا مبارزه با مفسدان یقه سفید حمایت و قوه قضائی نیز پشتیبان این امر خواهد بود پس مجلس ونمایندگان به وظیفه قانونی خود عمل کنند که مردم وحکومت پشتیبان
    • ستار IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
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      رفتارتان خیلی زشت و زننده هست...تاجگزدون بهترین نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد هست..مراقب عواقب کارتون باشید..کهگیلویه این کار شما رو از یاد نخواهد برو..و مطمئن باشید روزی جبران‌میکنه..
    • بهپسند IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      تا کی جمهوری اسلامی باید چوب مدارا با مفسدان را بخورد. تعارف را کنار بزارین و علاج واقعه قبل از فاجعه کنید.
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      اگر ممکن باشد....اعتبارنامه....قالیباف....راهم.....مرورکنند.....نامردم....نگویند چیزها......
    • الناز IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم که تمامی مفسدین امثال تاجگردون از صحنه حذف بشن.
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      زورتون به ااین اقا رسیده همه شما پاک و مطهرید.بگردید ببینید اطرافتون چقدر دزد هست .این اقا املاک پدری داشته از جیب شما که پول در نیاورده اگر مفسد اقتصادیه دستگیرش کنید.فکر نکنید فامیلم.
    • علی IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام قوه قضائیه مبارزه با فساد را به طور قاطع و امیدوارکننده آغاز و در عمل به اثبات رساند،حالا نوبت مجلس است که در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد و مسیر مجلس در دو کلمه امیدواری و ناامیدی را مشخص می ک
    • مالک IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چطورشورای نگهبان صلاحیت اینها راتاییدکرده است
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
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      حمام خون به راه خواهد افتاد شک نکنید
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این مسائل مربوط به مردم حوزه انتخابیه است به دیگران چه ارتباطی دارد که دخالت می کنند
    • ناشناس IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
      0 0
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      حالاببینید وبعدا معلوم میشه یاتاریخ معلوم میکنه که تواین دولت ومجلس چه کارهاکه نشده
    • گچساران IR ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
      0 0
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      فرزند_زاگرس_تنها_نیست یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ

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