به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد ملایی صبح دوشنبه در آستانه سی و یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و پنجاه و هفتمین سالگرد قیام خونین یوم الله ۱۵ خرداد اظهار داشت: برگزاری مراسم گرامیداشت این دو روز در مساجد و حسینیهها که اجازه برگزاری اقامه نماز را دارند با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط ناشی از کرونا امکان برگزاری اجتماعات بزرگ وجود ندارد، بیان داشت: امسال در نوع برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد تفاوت وجود دارد.
به گفته وی برنامهریزی ویژه برای تبیین و استفاده از بستر رسانه و فضای مجازی و نیز تبلیغات محیطی انجام شده است.
وی با اشاره به تمرکز بر تبلیغات گسترده محیطی و فعالیتهای فراگیر فرهنگی از قبیل برگزاری مسابقات، تبیین و بازنشر وصیتنامه سیاسی الهی امام راحل عظیمالشأن، سبک زندگی، سیره و مکتب سیاسی گفت: بهره حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.
حجتالاسلام ملایی تنها راه برون رفت از مشکلات و سیطره دشمنان را مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن عنوان کرد و بیان داشت: این همان راهی است که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در پیش گرفته بودند و بر ما نیز واجب است ادامه دهنده راه امام بزرگوار و شهیدان والامقام باشیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یوم الله ۱۵ خرداد را نقطه عطف انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: زیر بنا و اساس شکلگیری انقلاب اسلامی ایران قیام تاریخ ساز ۱۵ خرداد ۴۲ بوده است.
ملایی تصریح کرد: بزرگداشت این ایام الله، تجدید میثاقی با آرمانهای بلند اسلام، امام و شهیدان و موجب حفظ و تداوم راه انقلاب است.
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