به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، این سه شرکت از تعطیلی موقت برخی شعب و فروشگاه‌های خود در سراسر آمریکا خبر داده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به تداوم خشونت‌ها در ایالات متحده تعطیلی‌های مذکور ادامه پیدا کند.

شعب باز شرکت‌های یادشده نیز ساعات فعالیت خود را در شهرهای بحران زده بر مبنای ساعات حکومت نظامی تنظیم کرده‌اند. علاوه بر این شرکت‌ها، فروشگاه زنجیره‌ای والمارت هم از تعطیلی صدها شعبه خود در نقاط مختلف آمریکا به علت حملات مردم خشمگین خبر داده است.

به دنبال قتل وحشیانه یک سیاه پوست به نام جرج فلوید توسط پلیس نژادپرست آمریکا، ده ها شهر آمریکا شاهد اعتراضات بی سابقه مردمی بوده و در این میان برخی معترضان به شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مؤسسات مختلف هم حمله کرده‌اند.

اپل قبلاً مجبور به تعطیلی حدود نیمی از ۲۷۱ فروشگاه خود در آمریکا به علت شیوع ویروس کرونا شده بود و هفته قبل ۱۰۰ فروشگاه خود را بازگشایی کرده بود که به علت اعتراضات گسترده مردمی بسیاری از آنها مجدداً بسته خواهند شد.

آمازون اعلام کرده که فروشگاه‌های زنجیره‌ای Whole Foods خود را در بسیاری از نقاط لس آنجلس، مینیاپولیس و شیکاگو تعطیل می‌کند و بسیاری از این فروشگاه‌ها دیگر حتی سفارش‌های آنلاین را هم نخواهند پذیرفت. زیرا رانندگان و پیک‌ها برای تحویل کالاها امنیت جانی نخواهند داشت.

تارگت هم از تعطیلی ۱۷۵ فروشگاه خود در مینه سوتا، کالیفرنیا و نیویورک خبر داده است. این شرکت دارای بیش از ۱۹۰۰ فروشگاه در سراسر آمریکاست.