تشکیل کمیته بازرسی از فعالیت سازمان های مردم نهاد در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد که با حضور فرزانه مروستی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری و نمایندگان و مدیران دستگاه‌های عضو شورا در محل استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: خلأ نظارت بر نحوه عملکرد سازمان‌های مردم نهاد مطابق با اساسنامه و قوانین احساس می‌شود و بر همین اساس آئین نامه تشکیل کمیته بازرسی از نحوه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در استان تهران ایجاد می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد مطابق با اساسنامه و قانون تشکیل آنها ضروری است، گفت: آئین نامه کمیته بازرسی از عملکرد سازمان‌های مردم نهاد از سوی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تدوین و برای دریافت نقطه نظرات و تصویب به اعضای شورای حمایت از سازمان‌های مردم نهاد استان ارسال می‌شود.

بر اساس این گزارش در این جلسه وضعیت درخواست ارتقا فعالیت برخی سمن‌ها از سطح استانی به ملی و اعطای مجوز ثبت به برخی درخواست‌ها در دستور کار این جلسه قرار گرفت و پس از بحث و بررسی و دریافت نقطه نظرات و آرای اعضای شورا تصمیماتی مبنی بر ارتقا سطح فعالیت و دریافت مجوز برای سمن‌های مورد بررسی اتخاذ شد.