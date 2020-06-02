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۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران خبر داد؛

تشکیل کمیته بازرسی از فعالیت سازمان های مردم نهاد در استان تهران

تشکیل کمیته بازرسی از فعالیت سازمان های مردم نهاد در استان تهران

تهران- معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران از تشکیل کمیته بازرسی از فعالیت سازمان های مردم نهاد در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد که با حضور فرزانه مروستی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری و نمایندگان و مدیران دستگاه‌های عضو شورا در محل استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: خلأ نظارت بر نحوه عملکرد سازمان‌های مردم نهاد مطابق با اساسنامه و قوانین احساس می‌شود و بر همین اساس آئین نامه تشکیل کمیته بازرسی از نحوه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در استان تهران ایجاد می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد مطابق با اساسنامه و قانون تشکیل آنها ضروری است، گفت: آئین نامه کمیته بازرسی از عملکرد سازمان‌های مردم نهاد از سوی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تدوین و برای دریافت نقطه نظرات و تصویب به اعضای شورای حمایت از سازمان‌های مردم نهاد استان ارسال می‌شود.

بر اساس این گزارش در این جلسه وضعیت درخواست ارتقا فعالیت برخی سمن‌ها از سطح استانی به ملی و اعطای مجوز ثبت به برخی درخواست‌ها در دستور کار این جلسه قرار گرفت و پس از بحث و بررسی و دریافت نقطه نظرات و آرای اعضای شورا تصمیماتی مبنی بر ارتقا سطح فعالیت و دریافت مجوز برای سمن‌های مورد بررسی اتخاذ شد.

کد مطلب 4940223

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