سیاستهایی که موجب طغیان کرونا در کرمان شد/گرما و افزایش کووید ۱۹

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در حالی کرمان در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور جزو استانهایی بود که کمترین شیوع را شاهد بود و به همین دلیل هم توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود که در روزهای اخیر این استان آمار جهشی را در خصوص شیوع کرونا تجربه میکند و از انتهای جدول جدا شده است.
کرمان رنگ قرمز به خود گرفته است
در اقدامی عجیب در حالی که هر روز دانشگاه علوم پزشکی کرمان ساعت ۱۵ آمار ابتلاء را در استان منتشر میکرد و همین امر نوعی هشدار به مردم بود امروز با ادامه روند افزایش تعداد بیماران اما دانشگاه علوم پزشکی کرمان از انتشار آخرین آمار خودداری کرده است. طبق شواهد اعلام همین آمار و شفایت موجب میشد حداقل بخشی از جامعه فاصله گذاری اجتماعی را با جدیدت بیشتر اجرا کنند.
طبق شواهد اعلام همین آمار و شفایت موجب میشد حداقل بخشی از جامعه فاصله گذاری اجتماعی را با جدیدت بیشتر اجرا کنند
اما طبق اعلام وزارت بهداشت کرمان جزو استانهای در مرحله هشدار و یا قرمز قرار گرفته است، این در حالیست که دیروز کرمان آمار خیره کننده ۲۲۶ نفر را ثبت کرد. همچنین مناطق گرمسیر کرمان کانون اصلی شیوع کرونا محسوب میشود و محدودیتهایی برای رفت و آمد شهرستانهای جنوبی کرمان به هرمزگان و سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که شهرستانهای هم مرز خراسان جنوبی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با کرمان قرمز هستند و استان فارس و یزد نیز بر تعداد بیمارانشان افزوده شده است.
روندهای زندگی اجتماعی پس از برداشتن محدودیتهای کرونایی به گونهای پیش میرود که مردم در معرض شیوع قرار میگیرند
در صحبتهای مسئولان توپ در زمین مردم انداخته میشود و روندهای زندگی اجتماعی پس از برداشتن محدودیتهای کرونایی به گونهای پیش میرود که مردم در معرض شیوع قرار میگیرند.
وقتی این روزها به خیابانهای کرمان قدم می زنید بیشترین میزان جمعیت را میتوانید در پارکها، فروشگاهها و مکانهای عمومی مشاهده کنید و تمامی محدودیتهای قانونی برای حضور مردم در بوستانها و اکثر مراکز فرهنگی و اجتماعی برداشته شده است.
خبری از درخانه ماندن نیست / حضور بیماران استانهای مختلف در کرمان
از سوی دیگر خبری از شعار در خانه بمانیم نیست، عبور و مرور در ادارات دولتی بالاست و مراکز پزشکی کرمان که به عنوان قطب درمانی جنوب شرق محسوب میشود مملو از بیماران است و روبروی این مراکز پزشکی میتوان به وضوح پلاک خودروهای متعلق به سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و یزد را مشاهده کرد.
سیستم حمل و نقل بین شهری از جمله اتوبوسها، قطار و خطوط هوایی پر رونق تر از همیشه در حال فعالیت هستند.
افزایش مأموریتهای غیرضروری اداری بین استانها
در کمال تعجب رفت و آمد کارمندان دولت در قالب مأموریتهای غیر ضروری اداری نیز ادامه دارد، قطارهای کرمان - تهران و خصوص هوایی در این مسیر پذیرای کارمندانی هستند که در بسیاری موارد به صورت غیر ضروری در حال رفت و آمد هستند.
خبری از نظارت بر طرح فاصله اجتماعی نیست
در حالی که قرار بود نظارتهای خاص در راستای رعایت فاصله هوشمند اجتماعی در ادارات و اصناف انجام شود اما عملاً در اکثر ادارات دولتی هم کارمندان و مراجعه کننده ها اصول فاصله اجتماعی را رعایت نمیکنند و دیگر خبری از ماسک زدن و دست کش پوشیدن نیست.
حضور مردم در برخی از مراکز مثل تعویض پلاک، آزمایشگاههای سطح شهر، فروشگاههای زنجیرهای، ادارات روز افزون است و امتحانات هم در برخی از مقاطع به صورت حضوری برگزار میشود.
آخرین اظهار نظر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی دیروز اعلام شد؛ این آمار نشان میداد که کرمان با یک جهش ناگهانی در خصوص تعداد بیماران مواجه شده است، پیش از این حداکثر آمار ابتلاء روزانه در کرمان ۶۰ نفر بود.
حضور مردم در برخی از مراکز مثل تعویض پلاک، آزمایشگاههای سطح شهر، فروشگاههای زنجیرهای، ادارات روز افزون است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شمار موارد مثبت مبتلا به کووید ۱۹ در استان کرمان را ۲۲۶ مورد از میان ۶۴۰ نمونه تست ارسالی به آزمایشگاههای استان اعلام کرد و گفت: تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در استان کرمان به ۲۹۴۹ نفر رسید.
مهدی شفیعی افزود: موارد مثبت ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ مورد آن مربوط به افراد بستری در بیمارستانها، ۵۹ مورد بیماران سرپایی، ۲ مورد پرسنل و ۱۳۰ مورد اطرافیان بیماران میشود.
وی گفت: بنابراین بیشترین تعداد موارد مثبت در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ۸۱ مورد، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با ۶۴ مورد و دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۴۴ مورد است.
۹۴ نفر در کرمان فوت کردند
شفیعی بیان کرد: موارد مثبت در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با ۲۸ مورد و دانشگاه علوم پزشکی بم با ۹ مورد در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است ۹۰ نفر از مبتلایان زن و ۱۳۶ نفر مرد هستند.
وی افزود: از مجموع تعداد ۲۹۴۹ مبتلایان به کووید ۱۹ در استان کرمان تعداد ۹۲۴ نفر آنها بستری و ۲۰۲۵ نفر سرپایی و اطرافیان بیمار هستند. همچنین در مجموع در آخرین آمار تعداد افراد فوت شده طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۹۴ نفر بوده است.
حالا مردم کرمان شاهد هستند مراکز جمعیتی یکی پس از دیگری باز میشوند و زندگی مردم به روال قبل باز میگردد.
مردم با برداشته شدن محدودیتها وارد فاز انکار شدهاند
یک جامعه شناس در گفتگو با مهر میگوید: مساله کرونا تعاملات اجتماعی را تغییر داده است، در واقع جامعه شناسان تاکنون با چنین شرایطی مواجه نبودند و نیاز داریم مطالعات جدید رفتار اجتماعی در خصوص رفتارهای بشری در شرایط شیوع جهانی اپیدمی انجام شود.
محمد دادگرزاده میگوید: مردم دنبال الگو میگردند و رفتارهای خود را در جامعه تقلید میکنند و بهترین الگو نیز مراجع تصمیم گیری هستند در واقع مردم زمانی دیدند که بسیاری از محدودیتها رفع شده است تصور کردهاند که دیگر تهدیدی وجود ندارد.
مردم دنبال الگو میگردند و رفتارهای خود را در جامعه تقلید میکنند و بهترین الگو نیز مراجع تصمیم گیری هستند
وی افزود: از طرفی مردم هنوز افرادی را که گرفتار این بیماری شدهاند در پیرامون خود ندیدهاند و به همین دلیل با گذر زمان تصور میکنند خطر بیماری آنگونه که بیان میشود نیست و خطر دقیقاً در همین جا شروع میشود.
مردم هشدارهای سازمان بهداشت جهانی را جدی بگیرد
این جامعه شناس ادامه داد: مردم باید هشداریهای سازمان بهداشت جهانی را جدی بگیرند اما گذر زمان و طولانی شدن ماندن مردم در خانهها باعث شده سطح تحمل مردم برای در خانه ماندن کاسته شود و به همین دلیل بسیاری از مردم ترجیح میدهند تصور کنند خطری وجود ندارد.
وی افزود: متأسفانه سطح هشدارها به مردم نیز کاسته شده است و مردم چون الگو برداری خود را از دستگاههای سیاست گذار میگیرند تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
عدم استفاده از ماسک نشانه انکار اجتماعی خطر است
وی عدم استفاده مردم از ماسک را نیز به دلیل نوعی انکار در جامعه دانست و گفت: مردم ترجیح میدهند تصور کنند دیگر مشکلی وجود ندارد و فرضیه افزایش دما و توقف بیماری صحیح است.
تمایل جامعه برای انکار بیماری از یک سو و برداشتن بی رویه محدودیتها و رفتارهای اجتماعی موجب شده تعاملات مردمی افزایش یابد و درصد شیوع بیماری نیز همزمان بیشتر شود.
نقش مراسمهای عروسی و عزا در شیوع کرونا
علی زمانی، پزشک عمومی که در جنوب کرمان فعال است نیز در گفتگو با مهر میگوید: اینکه جلوی انتشار آمار گرفته شود به هیچ عنوان تصمیم مطلوبی نیست زیرا تنها عاملی که موجب هوشیار شدن مردم بود همین آمار روزانه است.
اینکه جلوی انتشار آمار گرفته شود به هیچ عنوان تصمیم مطلوبی نیست زیرا تنها عاملی که موجب هوشیار شدن مردم بود همین آمار روزانه است
وی افزود: در جنوب کرمان همزمان با گرم شدن هوا و افزایش استفاده از دستگاههای سرمایشی شاهد شیوع کرونا در شهرستانهایی هستیم که پیش از این سفید بودند و یا هیچ موردی از بیماری گزارش نمیشد.
زمانی گفت: برگزاری مراسمهای عروسی و عزا در جنوب کرمان که گاه در روستاها انجام میشود و میهمانانی از استانهای مجاور از جمله هرمزگان داشتند باعث شیوع کرونا در جنوب کرمان شد.
وی گفت: گرمای هوا در جنوب کرمان این روزها به بالای ۵۰ درجه میرسد و کولرهای آبی و پنکه جوابگو نیست به همین دلیل مردم به سمت استفاده از کولرهای گازی و اسپیلت گرایش پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: همین امر موجب میشود مردم در یک اتاق کوچک جمع شوند و اگر یک نفر بیمار باشد به دلیل چرخ هوا توسط سیستمهای سرمایشی سایرین هم گرفتار ویروس میشوند.
ارتباط چهره به چهره عامل اصلی شیوع
این پزشک همچنان گفت: استفاده از ماسک در گرمای هوا تنفس را بسیار مشکل کرده است به همین دلیل کمتر مورد استفاده قرار میگیرد، قبلاً تصور میشد سطوح عامل شیوع بیماری هستند در واقع اما گرم شدن هوا نشان داد برخورد با فرد بیمار نقش بسیار مهمتری دارد، در واقع ویروس به سادگی از بدن فرد بیمار به بدن فرد دیگر منتقل میشود و سطوح تأثیر کمتری در انتقال بیماری دارد.
وی از مردم خواست استفاده از ماسک را جدی بگیرند چون در هشدار اخیر سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را ضروری دانسته است.
آمار نرم افزار ماسک
در حالی که مسئولان گمان میکنند عدم اعلام تعداد بیماران میتواند حساسیت مردم را کاهش دهد اما حذف این تنها عامل هوشیاری مردم میتواند گام دیگری در راستای انکار اجتماعی کرونا در فصل تابستان توسط مردمی باشد که ویروس در بین آنها در حال شیوع است.
اما هنوز یک مرجع آماری میزان شیوع نشان میدهد طبق اعلام نرم افزار ماسک در ۲۴ ساعت گذشته در کرمان ۲۴۶ نفر بیمار جدید شناسایی شدهاند.
سهم شهرستان کرمان ۱۲۴ بیمار، جیرفت ۱۳، سیرجان، ۶، رفسنجان ۶، بم ۱۰، ریگان ۱۰، بافت ۱۰، زرند ۱۰ و سایر آمار مربوط به شهرهای کهنوج، بردسیر، ارزوئیه، نرماشیر، فهرج، عنبرآباد، فاریاب، منوجان، قلعه گنج، رودبار، رابر، انار، شهربابک، راور و کوهبنان میباشد.
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