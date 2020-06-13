ساخت جاده کامیاران - سروآباد به زودی به اتمام می رسد

محمدصدیق ثابتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه ساخت جاده کامیاران – سروآباد در شرف اتمام بوده و با به مناقصه گذاشتن مانده عملیات اجرایی آن در هفته جاری، بهسازی و ساخت این جاده نیز به حول و قوه الهی تمام شده و بطور کامل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: طول پروژه ۳۷ کیلومتر بوده که در پنج قطعه به پیمان گذاشته شده بود که ۳۴ کیلومتر از مسیر احداث و آسفالت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت این جاده برای اهالی منطقه و همچنین ظرفیت‌های طبیعی مسیر مورد اشاره به لحاظ گردشگری, یادآور شد: تاکنون ۳۹ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن هزینه شده که ۲۸ میلیارد آن پرداخت و ۱۱ میلیارد نیز به پیمانکاران بدهی داریم و اسفالت مانده مسیر و انجام عملیات ایمن سازی شامل تابلوگذاری و غیره نیز هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.