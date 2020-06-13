برگزیده جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون بازنشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب داستان‌های کوتاهی دارد که در هر کدام مخاطب با یکی از اعداد آشنا می‌شود. در کنار این متن داستانی کوتاه، تصویرگری‌هایی وجود دارد که به خردسال فرصت تخیل‌ورزی و آشنایی با حیوانات را می‌دهد.

نویسنده و تصویرگر اثری خلاقه و در عین حال ساده را در دسترس والدین و فرزندانشان قرار داده‌اند تا مخاطب با زبانی ساده به یادگیری اعداد و کاربردشان ب‌پردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «من یک هستم. من یکی یک دانه هستم. من شب‌ها یک ماه دارم. روزها یک خورشید دارم. دوستم یک مامان و یک بابا دارد. دوستم در ماه یکم که فروردین است، به دنیا آمده است. من یک هستم و دوست دارم با تو دوست شَوم. تو هم دوست داری با من دوست شوی؟»

موش، خروس، روباه، گربه، تمساح، زرافه و… برخی از حیواناتی هستند که خردسالان در این کتاب با آنها آشنا می‌شوند.

این کتاب که مناسب گروه سنی ۴ سال به بالا منتشر شده است نخستین بار در سال ۱۳۹۴ به دست مخاطبان رسید و موفق به دریافت جایزه‌ی برگزیده‌ی هجدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد.

علاقه‌مندان می‌توانند چاپ دوم این کتاب را به قیمت ۱۰ هزار تومان از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فروشگاه‌های عرضه‌ی محصولات فرهنگی تهیه کنند.

«با عددها دوست می‌شوی؟» با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده است، پیش‌تر نیز ۵ هزار نسخه از این کتاب به چاپ رسیده بود.