جوی پایدار با هوای گرم در اردبیل حاکم خواهد بود

سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی هفته جاری جوی پایدار توأم با هوای گرم در استان اردبیل حاکم بوده و غالباً آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد خواهد بود.

وی افزود: تغییرات دمایی روندی افزایشی تا روز دوشنبه دارد و انتظار می‌رود اواسط هفته آینده در شمال استان و شهرستان کوثر دمای هوا به ۴۰ درجه سلسیوس نیز برسد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که با توجه به شرایط فصلی و محلی همچنان در ساعات بعد از ظهر و عصر در برخی از نواحی کوهپایه‌ای استان اردبیل احتمال رشد ابرهای هم‌رفتی و رخداد رگبار پراکنده باران و یا رعد و برق وجود خواهد داشت.