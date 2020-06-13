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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۰

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

جوی پایدار با هوای گرم در اردبیل حاکم خواهد بود

جوی پایدار با هوای گرم در اردبیل حاکم خواهد بود

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: جوی پایدار توام با هوای گرم طی هفته جاری در استان اردبیل حاکم خواهد بود.

سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی هفته جاری جوی پایدار توأم با هوای گرم در استان اردبیل حاکم بوده و غالباً آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد خواهد بود.

وی افزود: تغییرات دمایی روندی افزایشی تا روز دوشنبه دارد و انتظار می‌رود اواسط هفته آینده در شمال استان و شهرستان کوثر دمای هوا به ۴۰ درجه سلسیوس نیز برسد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که با توجه به شرایط فصلی و محلی همچنان در ساعات بعد از ظهر و عصر در برخی از نواحی کوهپایه‌ای استان اردبیل احتمال رشد ابرهای هم‌رفتی و رخداد رگبار پراکنده باران و یا رعد و برق وجود خواهد داشت.

کد مطلب 4948387

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