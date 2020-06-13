پاسخ به ابهامات بارگذاری در پادگان ۰۶/بوستان ارتش برای مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صدراعظم نوری امروز در حاشیه بازدید از پادگان ۰۶ که ۳۵ هکتار آن تبدیل به بوستان ارتش شده است، در جلسه با امیر خرم طوسی رئیس بنیاد تعاون و مشاور عالی فرمانده ارتش، گفت: اتفاق خوبی در تبدیل بخش زیادی از زمین پادگان ۰۶ به بوستان ارتش رخ داده است و صمیمانه از ارتش که همیشه خادم صادق کشور بوده است تشکر می‌کنم.

وی با بیان این که هر کمکی که از شورا و شهرداری بخواهید در راستای بهتر انجام شدن توافقات، از آن دریغ نمی‌کنیم گفت: اگر تاریخ اتفاقاتی که در پادگان ۰۶ رخ داده را بررسی کنیم می‌بینیم که اتفاق حال حاضر یک اتفاق مبارک است چرا که در سال ۹۳ قرار بود یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع از این پادگان بارگذاری شود؛ اما حالا به ۶۳۰ هزار متر مربع رسیده است و این امر جای تقدیر از مسوولان را دارد که منافع شهر را در نظر گرفتند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: برخی‌ها بر نحوه بارگذاری در ۱۵ هکتار سهم ارتش نقدهایی را دارند که باید به آنها گفت که این حجم از تغییرات را باید مد نظر قرار دهند؛ البته همه کمک خواهیم کرد که بارگذاری در آن ۱۵ هکتار ارتش نیز با کمترین آسیب باشد و از بعد اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی کمترین اثر سوء را شاهد باشیم.

وی با بیان این که بوستان ۳۵ هکتاری ارتش یک پارک با ارزش‌های محیط زیستی است که کمتر به آن توجه شده گفت: چه کسی باور می‌کند که در یک بافت فشرده مسکونی آن هم در خیابان پاسداران یک طبیعت بکری با پوشش گیاهی و حیوانی ویژه وجود داشته باشد.

صدراعظم نوری با بیان این که لازم است پروتکل‌های خاصی در جهت بهسازی، توسعه و حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری در بوستان ارتش ایجاد شود، اظهار کرد: با مسوولان در شهرداری جلسه می‌گذاریم تا مدیریت این بوستان یکپارچه شود تا بهره وری و نظارت بر آن نیز به صورت یکپارچه باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که لازم است در بوستان ارتش حساب شده وارد شویم گفت: گویا ارتش قول داده است که هزینه‌های طراحی را بدهد و لازم است وجب به وجب این ۳۵ هکتار با مطالعه و به صورت دقیق باشد تا بتوانیم بهترین استفاده را داشته باشیم.

وی افزود: فضاهای ارزشمندی در این بوستان وجود دارد که تخریب نشده و این بناهای قدیمی می‌تواند تاریخ ارتش را به شیوه‌های مختلف به تصویر بکشد تا مردم و نسل آینده با آن آشنا شوند.

وی تاکید کرد: باید جلسه‌ای با شهردار تهران برگزار کنیم تا مدیریت این پارک به صورت واحد دیده شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که ابنیه‌های باقی مانده از دوره قاجار و پهلوی در این بوستان بسیار ارزشمند است به گونه‌ای که تعدادی از این بناها توسط وزارت میراث فرهنگی به ثبت رسیده است، گفت: لازم است تاریخ رخ دادها و فعالیت‌های ارتش در این ابنیه‌ها در معرض دید عموم قرار گیرد و امیدواریم با همکاری فیمابینی که وجود دارد در اسرع وقت بتوانیم با ایجاد مدیریت واحد پارک را به مردم تقدیم کنیم.

صدراعظم نوری با بیان این که کار تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان آغاز شده و مشاوران مدت‌هاست که مطالعات خود را انجام داده‌اند، گفت: نگرانی‌های وجود دارد مبنی بر این که مبادا این ۳۵ هکتار تحت تاثیر ۱۵ هکتاری که قرار است در اختیار ارتش قرار گیرد، باشد که باید بگویم جای نگرانی نیست و به هیچ عنوان قرار نیست که این ۳۵ هکتار باغ و حیاط آن ۱۵ هکتار باشد و این پارک فاخر متعلق به مردم است.

وی در پاسخ به نگرانی هایی در خصوص بارگذاری سنگین در ۱۵ هکتار متعلق به ارتش گفت: بارگذاری ها، فضای سبز را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و دقت داشته باشد که بخش زیادی از آن ۱۵ هکتار بارگذاری نمی‌شود چرا که دارای ابنیه‌های میراثی و پوشش گیاهی ارزشمند است.

