به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد کره شمالی در واکنش به موضع گیری اخیر همسایه جنوبی این کشور در خصوص تلاش سئول برای خلع سلاح هسته ای کشورش اعلام کرد کره جنوبی بهتر است اظهارنظرهای «مُهمل» در این ارتباط را متوقف کند.

مقام کره شمالی در این خصوص اعلام کرد که مواضع سئول درباره خلع سلاح اتمی کره شمالی «واقعا مضحک» است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «که‌وون جونگ گان» (Kwon Jong Gun) مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی که عضو ارشد هیات مذاکره کننده این کشور در گفتگوها با آمریکا نیز بوده است، امروز شنبه در این ارتباط گفت: شنیدن اظهارات مهمل مقامات کره جنوبی درباره مسائل مرتبط با کره شمالی و واشنگتن واقعا مضحک است؛ زیرا آنها هیچ صلاحیتی برای اظهارنظر و دخالت کردن ندارند.

وی در ادامه افزود: بهتر است (کره جنوبی) به حرف زدن‌های مُضحک درباره خلع سلاح اتمی پایان دهد.

گفتنی است، طبق بیانیه ای که از سوی خبرگزاری رسمی کره‌شمالی منتشر شد، دولت پیونگ یانگ چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد تمام روابط با همسایه جنوبی خود- کره جنوبی- را قطع کند.

در این بیانیه آمده بود: ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ ضرورتی برای دیدار رودررو با مقامات کره‌جنوبی وجود ندارد و تا زمانی که آنها باعث رنجش و ناراحتی ما می شوند، هیچ موضوعی برای مذاکره با آنها نداریم؛ لذا خط ارتباط مستقیم با سئول قطع می‌شود.

شایان ذکر است که کره شمالی پیشتر به همسایه جنوبی خود هشدار داده بود در صورت عدم جلوگیری از پخش اوراق علیه پیونگ یانگ در نقاط مرزی، دفتر ارتباطی خود با سئول در این کشور بسته خواهد شد.

«کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی نیز گفته بود که در صورت سهل انگاری سئول در جلوگیری از فعالیت فعالان ضد پیونگ یانگ، کشورش به موافقتنامه نظامی منعقده در سال ۲۰۱۸ با کره جنوبی را فسخ خواهد کرد.

در همین ارتباط، سه دُور مذاکره میان سران کره شمالی و آمریکا به دلیل کارشکنی های متعدد واشنگنتن به شکست انجامیده است.