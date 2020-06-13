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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۳۴

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

بهره‌برداری از راهدارخانه مرکزی اردبیل سال آینده

بهره‌برداری از راهدارخانه مرکزی اردبیل سال آینده

اردبیل- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: راهدارخانه مرکزی اردبیل در بهار سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن‌نیا عصر شنبه در بازدید از عملیات اجرایی راهدارخانه مرکزی اردبیل با اشاره به پیشرفت روند اجرای این پروژه مهم عنوان کرد: این پروژه با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال تکمیل است و برای تسریع در روند کار اقدامات لازم را انجام خواهیم داد تا به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه مهم باشیم.

وی گفت: همکاری مسئولین با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌تواند در افزایش سرعت تکمیل این پروژه مؤثر واقع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از وجود مجموعه‌های مختلف در پروژه راهدارخانه مرکزی اردبیل خبر داد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده و برنامه ریزی های مدون پروژه راهدارخانه مرکزی اردبیل با جذب اعتبارات مورد نیاز و تلاش و همت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بهار سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسن‌نیا در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: پروژه راهدارخانه مرکزی اردبیل یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه راهداری استان است که برای استقرار بخش اداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در ۸ هزار متر مربع زیربنا و عرصه ۴ هکتاری با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان که از این میزان ۱۳ میلیارد تومان مربوط به احداث ساختمان و محوطه و ۷ میلیارد تومان مربوط به تأسیسات ساختمان در سطح شهر اردبیل واقع در خیابان جام جام در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بالا رفته و مردم شریف منطقه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه خدمات راه و جاده‌ای خواهند بود.

کد مطلب 4948710

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