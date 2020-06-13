به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن‌نیا عصر شنبه در بازدید از عملیات اجرایی راهدارخانه مرکزی اردبیل با اشاره به پیشرفت روند اجرای این پروژه مهم عنوان کرد: این پروژه با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال تکمیل است و برای تسریع در روند کار اقدامات لازم را انجام خواهیم داد تا به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه مهم باشیم.

وی گفت: همکاری مسئولین با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان می‌تواند در افزایش سرعت تکمیل این پروژه مؤثر واقع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از وجود مجموعه‌های مختلف در پروژه راهدارخانه مرکزی اردبیل خبر داد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده و برنامه ریزی های مدون پروژه راهدارخانه مرکزی اردبیل با جذب اعتبارات مورد نیاز و تلاش و همت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بهار سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسن‌نیا در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: پروژه راهدارخانه مرکزی اردبیل یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه راهداری استان است که برای استقرار بخش اداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در ۸ هزار متر مربع زیربنا و عرصه ۴ هکتاری با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان که از این میزان ۱۳ میلیارد تومان مربوط به احداث ساختمان و محوطه و ۷ میلیارد تومان مربوط به تأسیسات ساختمان در سطح شهر اردبیل واقع در خیابان جام جام در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بالا رفته و مردم شریف منطقه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه خدمات راه و جاده‌ای خواهند بود.