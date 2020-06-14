بازدید عضو جنبش اسلامی نیجریه از کارگاه ساخت گنبدحرم امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، «جومای احمد کاروفی» از پیروان نزدیک شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در سفر به کرمان در محل کارگاه ساخت گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) در این شهر حضور یافت.

وی با توضیحات جانشین ستاد بازسازی عتبات استان کرمان در جریان چگونگی راه‌اندازی این ستاد توسط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قرار گرفت.

عبدالحسین رحیمی در این بازدید به پروژه‌های ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) و لاغرسازی و مقاوم‌سازی ستون‌های اطراف ضریح مطهر به همت ستاد عتبات کرمان اشاره کرد و توضیحات لازم در خصوص استفاده از آخرین فناوری‌های روز در این پروژه‌ها با جذب کمک‌های مردمی ارائه کرد.

کاروفی که با شنیدن توضیحات و دیدن فیلم‌های مربوطه تحت تأثیر اقدامات انجام شده قرار گرفته بود، اظهار داشت: این‌که در خطه کرمان شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی با تربیت نیرو به اسلام خدمت کرده، تنها لطف و مرحمت خداوند است و مردم کرمان باید بسیار شکرگزار باشند که در این جریان قرار گرفته‌اند.

وی خطاب به دست‌اندرکاران ستاد بازسازی عتبات گفت: شما همه برای خدمت در این فضا و مکان انتخاب شده‌اید و کاش من هم می‌توانستم در کنار شما باشم.

این بانوی مبارز و جانباز که پنج فرزند خود را در راه اسلام و تشیّع تقدیم کرده است، افزود: من هم توفیق داشتم از نزدیک حاج قاسم سلیمانی را زیارت کنم، ایشان به من گفتند هر درخواستی داری بگو اگر در توان من باشد، اجابت می‌کنم و من در سفر به کرمان و حضور در کنار مزار مطهر شهید سلیمانی از ایشان خواستم برای آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه دعا کنند.

وی با حضور در اتاق تربت، جایی که بخش‌هایی از تربت حرم مطهر امام حسین (ع) نگهداری می‌شود، با شنیدن ماجرای انتقال این تربت‌ها برای انجام آزمایش‌های مربوطه و دیگر اتفاقاتی که در این رابطه رخ داده است، گفت: در این مکان به سختی خود را آرام نگه داشته‌ام و دلم می‌خواهد فریاد بکشم و با تمام وجود حضرت زهرا (س) را صدا بزنم‌.

کاروفی هدف از سفر به کرمان را حضور در کنار مزار مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی ذکر کرد و گفت: ایشان در تهران به عیادت من آمدند و من به کرمان آمدم تا دیدار ایشان را جواب دهم.

لازم به ذکر است؛ «جومای احمد کاروفی» فعال نیجریه‌ای و عضو جنبش مقاومت اسلامی این کشور، نویسنده، کارگردان و معلم، از نخستین زنانی بوده که به جنبش اسلامی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی پیوسته است.