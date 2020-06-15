هجرت ستاره درخشان آسمان هنر/ فقدان «کشاورز» خسران رسانه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کشاورز بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون روز گذشته ۲۵ خرداد دار فانی را وداع گفت و در همین راستا از طرف مدیران و حوزه‌های مختلف صداوسیما پیام‌های تسلیتی ارائه شده است.

هجرت ستاره درخشان آسمان هنر

مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی درگذشت محمدعلی کشاورز هنرمند پیشکسوت تلویزیون و سینما را تسلیت گفت که متن پیام تسلیت وی به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت محمدعلی کشاورز، چهره ماندگار عرصه بازیگری، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب شد. این بازیگر توانمند، یکی از ستاره‌های درخشان آسمان هنر این سرزمین بود. بازیگر متعهدی که هیچ گاه نام و یادش از ذهن و دل مردم هنردوست ایران فراموش نخواهد شد. مرحوم محمدعلی کشاورز از جمله بازیگرانی بود که بیشتر با سیما و سریال‌های تلویزیونی شناخته شد. بدون شک کمتر کسی است که سریال «پدر سالار» را دیده باشد و بازی او در نقش اسدالله را تحسین نکرده باشد.

سریال‌های «هزار دستان»، «سربداران»، «سلطان و شبان» و «گرگ ها» نیز از دیگر مجموعه‌های تلویزیونی بودند که این بازیگر با حضور خود به آنها وزن هنری بیشتری بخشید.

هجرت این بازیگر بزرگ، یک خسارت برای فرهنگ و هنر ما و به ویژه رسانه ملی محسوب می‌شود. چرا که محمدعلی کشاورز از بازیگرانی بود که تا پایان عمر، متعهدانه و بی حاشیه زندگی و فعالیت کرد.

اینجانب، درگذشت این هنرمند فقید را حضور خانواده محترم ایشان، خانواده رسانه ملی، جامعه هنری و مردم همیشه قدردان کشورمان تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان از خداوند متعال طلب صبر و برای آن هنرمند والا مقام رحمت و غفران الهی مسئلت دارم.»

خبری که دوستداران هنر ایران زمین را دچار تالم و اندوه فراوان کرد

همچنین حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی نیز در پیامی نوشت:

«انا لله و انا الیه راجعون



خبر درگذشت هنرمند برجسته و پیشکسوت تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، مرحوم استاد محمد علی کشاورز همه دوستداران هنر ایران زمین را دچار تالم و اندوه فراوان کرد.

محمدعلی کشاورز سالیان سال با نقش‌ها و آثاری جاودان نقش ماندگار خود را در تاریخ هنرهای نمایشی این مرز و بوم به یادگار گذاشت و بی تردید آسمانی شدن این هنرمند فرهیخته و متعهد، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه هنری کشور خواهد بود.

مصیبت فقدان انسانی شریف، مردی بزرگ، هنرمندی توانا و مردمی را به خانواده ایشان، اهالی فرهنگ و هنر و مردم ایران صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.»

خسرانی برای فرهنگ و هنر و رسانه ملی

مرکز سیمافیلم با انتشار پیامی درگذشت استاد محمدعلی کشاورز را تسلیت گفت.

مرکز سیمافیلم نیز در متن پیامی درگذشت این بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ایران را تسلیت گفت که متن آن بدین شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت محمدعلی کشاورز، چهره ماندگار عرصه بازیگری و پدرسالار تلویزیون ایران، موجب تأثر و اندوه عمیق همگان شد. این بازیگر توانمند و اخلاق‌مدار یکی از ستاره‌های درخشان آسمان هنر این مرز و بوم است. بازیگری که با حضور در سریال‌ها و فیلم‌های ارزشمند هیچ‌گاه نام و یادش از ذهن و دل مردم هنرپرور و هنردوست ایران فراموش نمی‌شود.

زنده‌یاد محمدعلی کشاورز از جمله بازیگرانی بود که بیشتر مخاطبان، ایشان را با سریال‌های تلویزیونی شناختند و با سریال «پدر سالار» و بازی تحسین‌برانگیزش در یادها به یادگار ماند.

فقدان این بازیگر ارزنده، خسرانی برای فرهنگ و هنر ما و به ویژه رسانه ملی خواهد بود.

مرکز سیمافیلم درگذشت این هنرمند فقید را حضور خانواده محترم ایشان، خانواده رسانه ملی، جامعه هنری و مردم همیشه قدردان کشورمان تسلیت می‌گوید.»