اطلاعات شهروندان نباید در دسترس بیگانگان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،گفت: آقای آذری جهرمی! چرا حریم خصوصی شهروندان به صورت گسترده نقض می شود؟

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم استکبار جهانی است و باید زیرساخت های لازم در نظر گرفته شود تا داده های شهروندان ما در دسترس بیگانان قرار نگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،تصریح کرد: آقای آذری جهرمی وعده ایجاد یک میلیون شغل به کجا رسید؟ اجرای دولت الکترونیک به کجا رسید؟

رضا خواه گفت: متأسفانه قماربازی آنلاین هنوز هم مجاز است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه برنامه ای برای پایان دادن به آن دارد؟

وی با اشاره به اینکه موارد متعددی از نفوذ و دسترسی به داده های شهروندان وجود دارد،تاکید کرد: مطابق با آمار و اطلاعاتی که داریم باید بگویم که اطلاعات 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام، اطلاعات جمع بسیار زیادی از کاربران شرکت رجا و مخابرات، نامه های اداری شرکت هواپیمایی هما، اطلاعات پرتال پروازی هواپیمایی ماهان، اطلاعات کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، داده های مربوط به مشتریان بیمه ایران، اطلاعات بیش از 5 میلیون نفر از مشترکان رایتل و همچنین اطلاعات گروهی از صیادان و ماهیگیران نقض شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی ما تا حد زیادی به پلتفرم های خارجی وابسته هستند و در آبان سال گذشته شاهد بودیم که به دلیل فیلترینگ این کسب و کارها آسیب بسیار زیادی دیدند.

رضاخواه با اشاره به اظهارات آذری جهرمی در مجلس، گفت: طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 50 درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است اما مسئولان مرکز فضای مجازی می گویند که صرفا 30 درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

وی تصریح کرد: مسئله قاچاق ترافیک دیتای کشور بسیار اتفاق می افتد، در حالی که مردم برای ذره ذره آن به اپراتورها پول پرداخت می کنند که وزارت ارتباطات باید در این زمینه چاره اندیشی کند.