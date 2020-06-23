تشخیص تومورهای مغز با آزمایش خون توسط محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این روش آزمایش خون هنوز به تأیید نهایی مقامات درمانی این کشور نرسیده، اما در صورت عملیاتی شدن، شناسایی سرطان مغز را بدون نیاز به انجام عمل جراحی و نمونه برداری از بافت مغز ممکن می‌کند.

دانشمندان چندسالی است تلاش می‌کنند شناسایی تومورهای مغزی را با یافتن دی ان ای های خاص تومورهای سرطانی در خون موسوم به ctDNA امکان پذیر کنند. اما مهم‌ترین چالش بر سر راه آنان، انجام نمونه‌گیری به شیوه‌ای درست به منظور یافتن ctDNA در نمونه‌های خون بوده است. زیرا تصور پزشکان بر این بوده که مغز مانع از جابجایی ctDNA ها و دسترسی به آنها از طریق نمونه خون می‌شود.

اما تحقیقات محققان ایرانی در دانشگاه تورنتو بر روی نمونه‌های بافت مغزهای سرطانی نشان می‌دهد این تصور صحیح نیست.

دکتر گلاره محمد زاده در این مورد گفته است: آزمایش خون جدید به روشی غیرتهاجمی به شناسایی تومورهای سرطانی می‌انجامد. بدین منظور از یک الگوی هوش مصنوعی برای بررسی قطعات ctDNA استفاده شده و از این طریق می‌توان با دقت زیادی انواع تومورهای سرطانی را در نمونه‌های خون شناسایی کرد.

از این طریق مطالعه مفصل بر روی جهش‌های ژنتیک تومورهای سرطانی مغز نیز ممکن می‌شود و این مساله به درک جامع‌تر ماهیت این تومورها و تغییرات آتی آنها می‌انجامد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به این نشانی مراجعه کنید.