شاغلان صنعت هتلداری قم در انتظار بیمه بیکاری

نایب رییس جامعه هتلداران حرفه‌ای قم در گفتگو با خبرنگار مهر، بزرگترین مشکل هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان قم را نبود مسافر به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مرزها عنوان کرد و افزود: ۱۵۰۰ نفر از شاغلان در بخش هتلداری به دلیل شیوع کرونا بیکار شده‌اند و متأسفانه بیمه بیکاری آنها هنوز به صورت کامل پرداخت نشده و یا اگر پرداخت شده محدود بوده است.

عماد محمود پور در خصوص تعداد هتل‌ها نسبت به مسافر گفت: استان قم دارای پیک مسافر مشخصی است که حدود چهار ماه از سال را تشکیل می‌دهد و در این زمان گاهی کمبود تخت احساس می‌شود اما در هشت ماه باقیمانده سال تعداد مسافران کمتر و تخت‌های هتل‌ها کافی است و واحدهای خانه مسافر و مهمان پذیرها نیز به این مجموعه کمک می‌کنند.

وی خانه مسافرهای غیرمجاز را یکی از معضلات استان دانست و تصریح کرد: در این زمینه چندین جلسه با مسئولین برگزار و خواستار مهار فعالیت آنها شده‌ایم زیرا در غیر این صورت شاهد رشد قارچ گونه خانه مسافرها خواهیم بود بنابراین باید درمان اساسی برای این معضل در نظر گرفته شود تا لطمه‌ای به گردشگری و وجهه شهر وارد نشود.

گفتنی است سه هزار و ۵۰۰ تخت هتل و هتل آپارتمان و بیش از هزار و ۵۰۰ تخت مهمان پذیر و خانه مسافر در استان قم وجود دارد.