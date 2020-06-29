چاقی در میانسالی با احتمال بیشتر ابتلا به زوال عقل مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر، «دورینا کادر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالج لندن، در این باره می‌گوید: «هدف ما شناسایی فاکتورهای پرخطری است که تحت تأثیر سبک زندگی هستند از اینرو می‌توان با رعایت آنها از زوال فکری پیشگیری کرد.»

تیم تحقیق دریافت افراد چاق در دوره میانسالی در مقایسه با افراد با وزن نرمال ۳۱ درصد بیشتر با ریسک زوال عقل مواجه هستند. همچنین این ریسک در بین زنان به مراتب بیشتر است.

محققان عنوان می‌کنند کاهش وزن تأثیر چشمگیری در کاهش این خطر دارد.

محققان در این مطالعه، داده‌های حدود ۶۶۰۰ فرد ۵۰ سال به بالا را بررسی کردند.

درحالیکه چاقی، هم برای زنان و هم مردان پرخطر است، ریسک زوال عقل در زنان دارای چاقی شکمی به مراتب بیشتر است. در طول میانگین ۱۱ سال پیگیری وضعیت این افراد، آنها ۳۹ درصد بیشتر با احتمال ابتلاء به زوال عقل مواجه بودند.

محققان معتقدند پروتئین‌های دخیل در التهاب، بیماری قلبی عروقی و دیات نوع۲ که همگی از فاکتورهای پرخطر بیماری آلزایمر هستند در ارتباط بین چاقی و زوال عقل نقش دارند.