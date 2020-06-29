محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نامه اخیر موسوی خوئینیها به رهبر معظم انقلاب، گفت: به شکرانه الهی، به گواه نظرات کارشناسان داخلی و خارجی، امروز در عرصه جهانی و منطقهای علیرغم تحریمهای ظالمانه و فشارهای قدرت شیطانی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از هر زمانی توانسته است با عزت و سربلندی روی پای خود بایستد و علیرغم همه بی عقلیها و ناکارآمدیهای برخی از مسئولان، دولتمردان و مدیران نالایق با هدایتهای حکیمانه و خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب و همت مردم فهیم و انقلابی، پیشرفتهای شگرف در عرصههای علمی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی رقم بزند.
وی افزود: اینک ایران پس از فراز و فرودهای چهل ساله پس از پیروزی انقلاب سربلند تر از همیشه پیروز میدان است و برای رسیدن به قلههای پیشرفت، افق ۵۰ ساله برای خود ترسیم میکند.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: در این وادی دشمنان اسلام و نظام، انقلاب و مردم، هر اقدامی که توانسته اند با هر میزان هزینه و از هر طریق ممکن انجام دادهاند اما با توجه به عنایت الهی و تفکر راهبردی، نافذ، هوشیارانه رهبر فرزانه و مقاوم انقلاب تمام این توطئهها با شکست مواجه شده است. کارآمدی بخشهای مختلف نظام در برهههای مختلف به اثبات رسیده و هر کس باید پاسخگوی وظایف خود باشد.
ناظمی اردکانی اظهار داشت: در این بین با وجود تمام برهانهای واضح برای مردم و علی الخصوص خواص سیاسی در مورد شرایط روز کشور، نامه موسوی خوئینیها به نوعی خنجر از پشت زدن است. متأسفانه در تاریخ اسلام وجود چنین چهرههایی را کم نداشتهایم، چهرههایی که در کسوت اسلام و انقلاب در مسیر دشمن قسم خورده و یا نفس اماره خود قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: این نهایت بی صداقتی و بیانصافی است، که او (موسوی خوئینیها) و جریان سیاسی منتسب به وی بالاترین مناسب حاکمیتی در نظام اجرایی، قضائی و تقنینی در سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشند و امروز که ضعف، قصور و ناکارآمدی دولتمردان فعلی و مجلس قبل باعث شده تورم، گرانی، سختی معیشت، بی عدالتی، فساد، بی اعتمادی و ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی بوجود آید به جای پاسخگویی و عذرخواهی انگشت اتهام را به سمت ارکان نظام بگیرند.
این فعال سیاسی گفت: در ادبیات سیاسی این رفتارها را فرار به جلو، فرصت طلبی و پررویی سیاسی تعبیر میکنند که متأسفانه آن هم در کسوت روحانیت و از زبان کسی که سوابق تعریف شده در نظام و انقلاب داشته، به دور از انتظار ملت مؤمن، بزرگ و شهیدپرور و عامل خشم انقلابی آنان است.
ناظمی اردکانی تصریح کرد: در صورتی که اگر مقام معظم رهبری در پی شکستهای متعدد در سیاست داخلی و خارجی و سایر عرصهها از آنان حمایت نمیکردند و دستشان را نمیگرفتند، امروز آنها امکان سربرآوردن نداشتند و در بین مردم جایگاه خود را به کلی از دست میدادند، کما اینکه امروز دیگر آبرویی ندارند. جایگاهی که با توجه به عملکرد ۷ ساله مدیران دولت فعلی و شرایط موجود صرفاً به جهت تنفیذ رهبری همچنان مشروعیت دارد اما مقبولیت آن به شدت کاهش یافته است.
نظر شما