۲۰۰میلیون ریال بسته غذایی و بهداشتی در «ذکری و گل نی» توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت روستاهای خراسان جنوبی بر کسی پوشیده نیست‌. مشکلاتی اعم از بی آبی، فقر و خشکسالی که پای مشکلاتی اعم از مسائل بهداشتی و بیماری‌های پوستی را به برخی از روستاها مانند ذکری و گل نی باز کرده است.

با شیوع کرونا و مشکلات پیرامونی آن به خصوص در مناطق محروم این روزها جلوه‌های بی‌نظیری از همدلی نسبت به نیازمندان را در گوشه و کنار شهرها و روستاهای خراسان جنوبی را می‌توان دید.

یکی از این جلوه‌های نوع دوستی را فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با محوریت اتاق بازرگانی بیرجند در روستاهای محروم و مرزی محروم ذکری و گل نی که پیش از این مشکلاتی در زمینه بهداشت و معیشت داشته اند را رقم زده اند. اقدامی که لبخند توام با امیدواری را بر لب روستائیان نشاند.

دبیراجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در گفتگو با مهر گفت: اتاق بازرگانی بیرجند در راستای مسئولیت اجتماعی و باورهای دینی و انسانی توان خود را در راستای هم‌افزایی و همیاری عمومی بخش خصوصی برای عبور از بحران کرونا در استان به کار گرفته است و از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

سید محمدرضا علیزاده ادامه داد: باتوجه به نیاز مناطق محروم استان به اقلام بهداشتی و غذایی و همچنین شرایط سخت اقتصادی برای برخی از خانواده‌های نیازمند، توزیع اقلام بهداشتی و غذایی را در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: در این راستا ۸۰ بسته بهداشتی و غذایی در روستاهای محروم ذکری و گل نی شهرستان درمیان توسط اتاق بازرگانی بیرجند توزیع شده است.

وی ارزش هر بسته اهدایی را دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: این بسته‌های شامل مواد بهداشتی و مواد غذایی از جمله: چای، روغن، ماکارونی، رب و … بوده است.