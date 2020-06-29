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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۲

اختصاصی مهر؛

آزادی ۱۳ عضو بازداشت شده مقر ۴۵ حشد شعبی

آزادی ۱۳ عضو بازداشت شده مقر ۴۵ حشد شعبی

یک منبع آگاه از آزادی ۱۳ عضو حشد شعبی که در اختیار بخش امنیتی این نیرو بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این ۱۳ عضو در جریان حمله مشترک یگان مبارزه با تروریسم عراق و نیروهای آمریکایی که پنجشنبه گذشته به مقر ۴۵ حشد شعبی در بغداد رخ داد، بازداشت شدند.

این نیروها پس از واکنش شدید نیروهای حشد، از بازداشت نیروهای مبارزه با تروریسم آزاد شده و به بخش امنیتی حشد شعبی تحویل داده شده بودند.

براساس این گزارش، این افراد امروز از بخش امنیتی حشد شعبی هم آزاد شدند.

لازم به ذکر است یگان مبارزه با تروریسم عراق در اقدامی هماهنگ با منویات آمریکا در این کشور اقدام به حمله به مقر کتائب حزب الله عراق کرده بود و شماری از نیروهای مقاومت را بازداشت کرده بود. این حمله به مقر گردان‌های حزب الله عراق وابسته به نیروهای حشد شعبی موجی از واکنش‌های منفی را در میان محافل سیاسی عراقی برانگیخته به صورتی که اکثر شخصیت‌های سیاسی این کشور حمله مذکور را به ضرر عراق دانستند.

کد مطلب 4961618

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