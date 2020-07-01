شاهکار طارمی با ۲ گل و یک پاس گل مقابل براگا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر پرتغال بار دیگر با درخشش مهدی طارمی مهاجم ریوآوه همراه بود.

ریوآوه بامداد امروز چهارشنبه به مصاف تیم قدرتمند براگا رفت که این دیدار به لطف گلزنی های مهاجم تیم ملی ایران با نتیجه ۴ بر ۳ به سود ریوآوه به اتمام رسید تا جایگاه این تیم در جدول بهبود پیدا کند؛ دیداری که با توجه به تقابل طارمی و پائولینیو در جدول گلزنان نیز به جذابیت آن افزود.

مهدی طارمی موفق شد در دقایق ۳۴ و ۹۶ برای ریوآوه گلزنی کند و یک پاس گل نیز بدهد تا درخشش کم نظیر او باعث کسب سه امتیاز حساس برای تیمش شود. گل دقیقه ۹۶ طارمی از روی نقطه پنالتی و زمانی به ثمر رسید که بازی با نتیجه تساوی ۳ - ۳ در جریان بود.

ریو آوه با این پیروزی، ۴۷ امتیازی شد تا به رده پنجم جدول صعود کند و تنها یک برد دیگر با براگا که در رده چهارم جدول باقی ماند فاصله داشته باشد.

طارمی تاکنون ۱۳ گل در فصل جاری رقابت های لیگ برتر پرتغال به ثمر رسانده است که او را بین سه گلزن برتر این مسابقات قرار داده است.