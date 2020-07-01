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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶

مهر خبر می‌دهد

هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد

هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان از ۱.۶ تا ۳.۳میلیون تومان تعیین شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جدول هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی برای امسال را به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جدول هزینه‌های ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک تراکم و تعداد طبقات برای سال ۱۳۹۹ را بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظیم و به محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تأیید، ارسال کرد.

بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

کد مطلب 4962933

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      شوخی کرده ما سال 98 ساختیم متری 5 میلیون برای خودمون درومد

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