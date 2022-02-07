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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۵۳

مهر خبر می دهد؛

نظام مهندسی قیمت ساخت مسکن را اعلام کرد/ متری ۷.۱ میلیون تومان

نظام مهندسی قیمت ساخت مسکن را اعلام کرد/ متری ۷.۱ میلیون تومان

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نرخ ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را اعلام کرد که بر اساس آن احداث ساختمان های ۳ تا ۵ طبقه با قیمت متری ۷.۱ میلیون تومان محاسبه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را امروز ۱۸ بهمن ماه اعلام کرد که به شرح زیر است:

ساختمان‌های یک و دو طبقه متری ۶ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان

ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه متری ۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان

ساختمان ۶ و ۷ طبقه متری ۸ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان

ساختمان‌های ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۹ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه متری ۱۰ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۶ طبقه به بالا متری ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار تومان

نظام مهندسی قیمت ساخت مسکن را اعلام کرد/ متری ۷.۱ میلیون تومان

بر اساس اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، درصدهای تعدیل ۳ ماهه توسط سازمان برنامه و بودجه در سال آینده (۱۴۰۱) به ارقام فوق افزوده خواهد شد.

کد مطلب 5419508

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    نظرات

    • سهیل IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      1 0
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      من خودم مجری وساختمان ساز هستم ساخت مسکن یک طبقه درحال حاضرمبلغ 7400000 تومان خرج دربردارد البته بصورت کامل ونه خام والبته اجرت سرمایه گذارنیز به این قیمت بایداضافه کرد
    • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      0 0
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      مثلا متری سه میلیون بود
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      0 2
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      خواهشا دست دلال ها رو قطع کنید
    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      2 0
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      عامل همه بدبختی و گرونی هستند میانگین قیمت مسکن رو حدود ده میلیون و بیشتر اعلام میکنند به عنوان مثال ملکی تو فداییان قیمتی که کارشناسان گذاشتن ۹۵میلیارد در حالی که شاید ۴۰ میلیارد هم ارزش نداره و دلیلش هم مشخصه که چرا به گرانی دامن میزنند خدایا خودت فکری به حالمان کن از دست این جماعت روی همه ظالمین

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