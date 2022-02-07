نظام مهندسی قیمت ساخت مسکن را اعلام کرد/ متری ۷.۱ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را امروز ۱۸ بهمن ماه اعلام کرد که به شرح زیر است:

ساختمان‌های یک و دو طبقه متری ۶ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان

ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه متری ۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان

ساختمان ۶ و ۷ طبقه متری ۸ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان

ساختمان‌های ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۹ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه متری ۱۰ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان

ساختمان‌های ۱۶ طبقه به بالا متری ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار تومان

بر اساس اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، درصدهای تعدیل ۳ ماهه توسط سازمان برنامه و بودجه در سال آینده (۱۴۰۱) به ارقام فوق افزوده خواهد شد.