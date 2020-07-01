به گزارش خبرنگار مهر، «به وقت تهران» که اولین تجربه کارگردانی الهام شعبانی محسوب می شود و قرار بود فروردین در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود با توجه به شرایط پیش آمده و به دلیل شیوه اجرایی نمایش از اجرا در این ایام انصراف داد.

بازیگران این اثر عبارتند از یلدا عباسی، سوده شرحی، مسیح کاظمی، غزاله جزایری، فرزانه سهیلی، سمیه برجی، بهاره مشیری.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به امیر حسین دوانی طراح صحنه، علی کوزه گر طراح نور، اشکان فرامرزی آهنگساز، علیرضا شریفی، محمدرضا شریفی طراح حرکت، مهران میرمیری طرح صدا، حمید ملاحسینی برنامه ریز، مهشید سلطانی منشی صحنه، حمیدرضا ژاله مدیر صحنه، همایون تمدن عکاس، سارا حدادی مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی اشاره کرد.

این اثر به معضلات اجتماعی زنان می پردازد با بیش از ۵ ماه تمرین در انتظار طبیعی شدن شرایط برای اجرا بود که با روند پیش رو و تصمیم گروهی از اجرای خود انصراف داد.

نمایش «به وقت تهران» به نویسندگی لیلی عاج و کارگردانی الهام شعبانی و مجری طرح رها جهانشاهی که پیش تر قرار بود از ۱۹ فروردین در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود اجرای خود را به زمان دیگری موکول کرد و از اجرا در این ایام انصراف داد.