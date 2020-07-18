«بازگشت یک فرشته» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بازگشت یک فرشته» نوشته ابراهیم شیری به تازگی توسط انتشارات سبزان منتشر و روانه بازار نشر شده است.

ابراهیم شیری که پیش از این خالق دو کتاب با نام‌های «کتیبه آتشین» و «نبرد تهمتن» بود متولد ۱۳۶۹ است. «کتیبه آتشین» اولین کتاب منتشر شده این نویسنده جوان در حوزه داستان‌نویسی برای نوجوانان است، سه سال پیش به چاپ رسید. کتابی دیگر نیز با عنوان «بازگشت یک فرشته» در قالب اثری فانتزی و معنوی به تازگی به قلم این نویسنده منتشر شده است.

این کتاب درباره دختری است که صاحب سرزمین جادویی است و خود از آن بی‌اطلاع است. شیطان مدتی است این سرزمین را به تصرف خود درآورده است. ندا نریمان قهرمان این داستان است که ماهیتی فرشته‌گونه دارد. او به کمک آناهید اسطوره ایرانی و لپرکان اسطوره ایرلندی در صدد بازپس‌گیری این سرزمین برآمده تا مردم آن را نجات دهند و این سرزمین را از چنگ شیطان دربیاورند.

در واقع این رمان حضور اساطیر ایرانی، اسکاندیناوی و ایرلندی همراه با قهرمان داستان که برای دفع شر و بدی شیطان تلاش می‌کنند به تصویر می‌کشد.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

موجودی در حال پدید آمدن بود؛ خاک‌های وجود او رفته‌رفته به گل تبدیل شدند و سفت گشتند. فرشتگان و عزازیل ساکت بودند. سپس پروردگار چشمان درخشان و مهربانش را به آرامی بست، دستانش را به هم گره کرد و ناگهان توده‌ای کوچک سفید، غبارآلود و پرتلالو از جسم پروردگار بیرون آمد. پروردگار دستانش را باز کرد و به آرامی به جسم مخلوق خاکی رفت. مخلوق آرام‌آرام رنگی تقریباً کرمی، شاد و سرزنده پیدا کرد. دست‌ها و پاهایش تکان خوردند و لبخند بر لبان او نمایان گشت. بر خود دوری زد و چشمانش به پروردگار خورد. سپس خدا به فرشته جوان سمت چپش نگاهی انداخت و فرشته جوان با لبخندی حرکت کرد و از میز بزرگ‌تری که مقابل او بود لباسی برداشت و آن را به انسان داد. انسان با شگفتی و خوشحالی لباس را گرفت و پوشید و به پروردگار سجده کرد و گفت: درود بر خالق یکتا، سپاس از لطف و نعمت تو ای پروردگار.

پروردگار گفت: برخیز ای مخلوق.

انسان برخاست. سپس پروردگار گفت: ما تو را آدم نام نهادیم. به جمع مخلوقات خوش آمدی ای بنده ما.

رمان «بازگشت یک فرشته» با شمارگان ۲۰۰ نسخه و با قیمت ۲۲ هزار تومان توسط نشر سبزان منتشر شده است.