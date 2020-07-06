پلمب واحدهای صنفی متخلف اصفهان با دستور مقام قضایی

جواد محمدی فشارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به الزام استفاده از ماسک از نیمه تیرماه در استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا از روز گذشته تذکرهای لازم به تمام متصدیان و کارکنان شاغل در واحدهای صنفی در پایبندی به استفاده از ماسک داده شد.

وی افزود: واحدهای صنفی ملزم شدند که از ارائه هرگونه خدمات به مشتریانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، خودداری کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اشاره به اینکه از روز گذشته تیم‌های بازرسی و نظارت با اولویت دهی به فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجمعی پرخطر نسبت به کنترل استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی وارد میدان شدند، گفت: جلسه‌ای هم با رؤسای اتحادیه‌ها برگزار شد تا از طریق سامانه‌هایی که در اختیار دارند اعضای واحدهای صنفی را در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و الزام به استفاده از ماسک آگاه کنند.

وی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم، واحدهای صنفی فاقد پروانه است که در لیست اتحادیه‌ها جا ندارند و خطرآفرین هستند و نظارت بر آنها دشوار است.

محمدی فشارکی به همکاری جدی مقام‌های قضائی استان اصفهان اشاره‌ای کرد و افزود: رعایت کامل دستورالعمل‌های ستاد استانی مقابله با کرونا در استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر عهده متصدی مربوطه است و در صورت عدم اجرای این مهم، با دستور مقام قضائی و طبق قوانین با فروشگاه متخلف برخورد و آن واحد صنفی پلمب می‌شود.