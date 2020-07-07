محمود محمدقلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: براساس الگوهای پیش یابی هواشناسی، گلستان تحت تأثیر سامانه های کم فشار حرارتی قرار گفته بنابراین توقع داریم که دمای هوا بین دو الی چهار درجه افزایش یابد.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر، برخی از شهرستان ها دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد را هم تجربه خواهند کرد و البته دما، فردا (چهارشنبه) بیشتر افزایش خواهد یافت.

محمدقلی پور گفت: بنابراین آب و هوای استان تا پایان هفته تحت تأثیر سامانه حرارتی در سطح زمین و عوامل محلی نسیم دریا و نسیم کوه به دشت قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: از روز جمعه امواج سامانه پرفشار از سمت غرب وارد استان شده و از اوایل هفته آینده اثرات خود را به صورت کاهش دما و بارش های پراکنده نشان خواهد داد.

محمدقلی پور بیان کرد که طی شبانه روز گذشته اینچه برون با ۳۸ درجه گرمترین و صبح امروز کلاله با ۲۲ درجه خنک ترین شهر استان بوده و دمای هوای گرگان هم بین ۲۳ الی ۳۵ درجه سانتیگراد در نوسان بود.