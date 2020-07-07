پکن: آمریکا به دنبال نظامی کردن دریای چین جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا مورنیگ پست، پکن در واکنش به اقدام آمریکا در اعزام دو فروند ناو هواپیمابر به آبراه راهبردی دریای چین جنوبی، واشنگتن را به برخورداری از انگیزه‌های پنهان متهم و تاکید کرد که از آمادگی برای مقابله با چالش‌های ایجاد شده از سوی آمریکا، آماده است.

به گفته «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، وضعیت در دریای چین جنوبی باثبات است حال آنکه آمریکا هم به دنبال تشدید تنش‌ها میان پکن و کشورهای آسیای جنوبی است.

وی در این باره افزود: آمریکا عمدا برای انجام رزمایش در چنین ابعاد بزرگی، نیرو به دریای چین جنوبی اعزام کرده تا قدرت نظامی خود را به رخ بکشد. آنها به دنبال تفرقه میان کشورهای منطقه و نظامی کردن دریای چین جنوبی هستند.

به گزارش مهر، ناو هواپیمابر «یو اس اس نیمیتز» و «یو اس اس رونالد ریگان» در حال اجرای عملیات در دریای فیلیپین و دریای چین جنوبی هستند.

آمریکایی‌ها مدعی هستند حضور این دو فروند ناو هواپیمابر در پاسخ به هیچکدام از رویدادهای سیاسی یا جهانی نیست و واشنگتن به دنبال برقراری امنیت، ثبات و شکوفایی در سرتاسر منطقه هند- پاسیفیک است!

آمریکا در حالی در دریای چین جنوبی رزمایش برگزار می‌کند که از رزمایش‌های نظامی چین در این منطقه و در مجاورت با جزایر پاراسل انتقاد کرده است.