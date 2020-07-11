به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو و تعویق تمامی رویدادهای رسمی و بین المللی کشتی در سراسر جهان تا روز ١٠ شهریور ماه، کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برای تدوین یک برنامه عملی برای رویدادهای باقیمانده در سال ۲۰۲۰ تشکیل جلسه داد.

بر اساس این طرح، مکان و زمان برخی از رویدادهای بین المللی تعیین و مقرر شد همچنان باید برای قطعیت این برنامه تا ماه‌های آینده منتظر ماند، اما بحث رقابتهای جهانی به عنوان مهمترین رویداد امسال، یکی از دغدغه های جدی متولیان کشتی ایران و جهان بود.

طبق تصمیم کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی مقرر شد رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان طی روزهای ٢٢ تا ٣٠ آذر امسال به میزبانی بلگراد کشور صربستان برگزار شود. رویدادی که ایران و آمریکا به عنوان دو کشور مدعی کشتی جهان، همواره با آن مخالف بودند، اما انگار زور روسها بیشتر بود و توانستند حرف خود را مبنی بر برگزاری رقابتهای جهانی به کرسی بنشانند.

هر چند این تصمیم اتحادیه جهانی کشتی هنوز قطعی نشده و باید منتظر وضعیت شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان بود، اما فدراسیون کشتی کشورمان قصد ندارد زمان را از دست بدهد و می خواهد به هر شکل ممکن، تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان را برای چنین رویدادی مهیا کند.

فعلا که تمامی رویدادهای کشتی از جمله اردوهای تیم ملی با توجه به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در ورزش تعطیل است، اما فدراسیون کشتی همچنان سعی دارد تا زمینه برگزاری اردوهای تیم ملی را بصورت محدود و کنترل شده از مرداد ماه استارت بزند.

پافشاری و اصرار فدراسیون کشتی بر آغاز دوباره اردوهای تحت شرایط کاملا حفاظت شده از نظر شیوع ویروس کرونا تا حدی زیادی منطقی است، چراکه نمی توان زمان باقیمانده تا رقابتهای جهانی را از دست داد. طبیعتا اگر برگزاری این رویداد مهم بین المللی قطعی شود، فدراسیون نمی تواند در لحظات آخر به دنبال ارنج و اعزام تیم های ملی باشد.

در همین راستا تاکنون چندین نشست ویژه با حضور کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در فدراسیون کشتی تشکیل شده تا راهکارهای پیشنهادی بررسی و آماده اجرا شود. ماحصل این نشست ها در خصوص چگونگی برگزاری اردوهای تیم‌ملی بدین شکل بوده که احتمالا اردوها با تعداد معدودی از کشتی‌گیران برگزار شود، چرا که شلوغی بیش از حد اردوها با شرایط فعلی هم‌خوانی ندارد و خارج از پروتکل‌های بهداشتی است. فدراسیون هم سعی دارد تا در صورت استارت دوباره اردوهای تیم‌ملی، اصول بهداشتی در بالاترین حد ممکن رعایت شود.

البته تمام این برنامه‌های مدون که در انتظار اجرا قرار دارد، منوط به صدور مجوز از سوی وزارت ورزش و ستاد مبارزه با کرونا خواهد بود که گویا با توجه به موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور، فعلا نظری مساعدی برای آغاز رویدادهای کشتی ندارند.