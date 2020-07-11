نگاهی به کتاب «اسلام و محمد (ص)»/چگونگی پاگرفتن اسلام در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسلام و محمد (ص)» اثر منیرالدین یوسف است که پیشتر نامش به دلیل ترجمه کامل شاهنامه به زبان بنگالی ماندگار شده بود و بهتازگی در بنگلادش منتشر شده است. در فصلهای گوناگون اینکتاب به ایام جاهلیت شامل اوضاع حاکم در کل عرب، تولد و طفولیت حضرت پیامبر اکرم (ص)، رحلت مادر و پدر بزرگ پیامبر گرامی اسلام، عهد نوجوانی، خدمت به جامعه در جوانی، شرکت در معاهده حلفالفضول، نقش آنحضرت در تعمیر مجدد خانه خدا اشاره شده است.
همچنین از مباحث مهم اینکتاب، ازدواج پیامبر اکرم (ص) شامل سفر تجاری به شام، چگونگی ازدواج با خدیجه کبری، ریاضتکشی در غار حرا، نزول وحی و نقش خدیجهالکبری (س) در آرامش ذهنی حضرت پیامبر، حکم نماز، تبلیغ دین و… است.
چیستی توحید، تبلیغات دین در میان قریش، عکس العملهای آنان، اعزام مؤمنان به حبشه، تاثیر گذاشتن قرآن بر قریش، اسلام حمزه، اسلام عمر، محاصره اجتماعی بنی هاشم، ایام سوگ و حزن در زندگی پیامبر، دعوت اسلام در طائف، به بررسی شب معراج، نکاح با عایشه و زدودن رسوم غلط جاهلیت، سوگند یاد کردن اهل یثرب با پیامبر در عقبه، سوگند اول و دوم، آمادگی برای هجرت به مدینه منوره، از دیگر بخشهای این کتاب است.
نویسنده کتاب به جزییات مختلفی از زندگی پیامبر (ص) اشاره کرده که کنار هم گذاشتن آنها تکامل تبلیغ پیامبر و در نتیجه پاگرفتن اسلام در عربستان را نشان میدهد. بر ایناساس سفر مدینه حضرت، واقعههای گوناگون در اینسفر، ورود به مدینه، واقعههای سال اول هجرت، معاهده مدینه، حکم آذان، تحویل قبله و مشروعیت روزه، واقعههای سال دوم هجرت، غزوهها، جنگ بدر و غزوههای دیگر، سفر ابوسفیان به مدینه، ازدواج خاتون جنت فاطمه زهرا (س)، توطئههای یهود مدینه، جنگ احد، واقعههای مربوطه، اوضاع بعد از احد، جنگ خندق و پیروزی اسلام، بنی قریظه و مجازات خیانت آنان از مسائل مهم مطرح در این کتاب است.
در اینکتاب همچنین چندواقعه قبل از صلح حدیبیه، صلح حدیبیه، دعوت اسلام به اطراف و اکناف و قبایل عرب و پادشاهان، فتح خیبر و آرامش در مدینه، شهامت حضرت علی در جنگ خیبر، سفر به مکه برای عمرةالقضا، عملیات موتی، فتح مکه، جنگ حنین و محاصره طایف، عملیات تبوک و واقعههای مربوطه، اسلامآوردن قبایل عرب، اهل طایف، وفد نجران، وفد بنی تمیم، قبیله حنیف، حجه الوداع، سخنرانی درباره این حج، لحظات پایانی پیامبر (ص)، انتخاب ابوبکر بعنوان خلیفه و… روایت شده است.
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