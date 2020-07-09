به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان که با محوریت حجاب و عفاف برگزار شد، اظهار داشت: حجاب حائل بین محرم و نامحرم است که نگاههای نامحرمانه و شهوتآمیز را از بین خواهد برد چرا که تاکید اسلام بر پوشیدگی شخصیت مرد و زن است.
وی با بیان اینکه جنگ تمدن اسلامی و مادی است و دشمنان احساس میکنند تحمل آنها در مقابل این تمدن کم شده است, افزود: باید موضوعات را جدیتر بگیریم و همه دست بدست هم دهیم و در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیش از پیش تلاش کنیم.
نماینده ولی فقیه در کردستان با تاکید بر اجرای درست کارهای فرهنگی بویژه در بخش عفاف و حجاب، ادامه داد: دین با زور و اجبار پیش نمیرود بلکه با درک، فهم و منطق گسترش مییابد و این فعالیت در حوزه فرهنگ و تبلیغ را با اهمیتتر میکند.
آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه توجه به امور فرهنگی باید در اولویت باشد، یادآور شد: تمام ضرباتی که دشمن به نظام وارد میکند از ناحیه بیتوجهی به فرهنگ و اولویت ندادن به امور فرهنگی است.
وی ضمن تاکید بر رعایت فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر با محوریت رعایت حجاب و عفاف در جامعه، بیان کرد: دشمن در تلاش است تا امر به معروف و نهی از منکر و موضوع حجاب و عفاف را وارونه جلوه دهد که نگاهها تغییر کند به طوری که معروفها را منکر و منکرها را معروف دید.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: شاید برخیها حجاب را قبول دارند اما در عمل مورد بیتفاوتی قرار میدهند و این همان تلاش دشمن برای عادیسازی چنین موضوعی است.
وی ضمن تاکید بر لزوم هوشیاری در مقابل رعایت آموزههای دینی در جامعه، بیان کرد: همه مردم و مسئولان باید در مقابل تمامی آموزههای دینی در جامعه با حساسیت برخورد کرده و در راستای رعایت آنها تلاش کنند.
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