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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۹

نماینده ولی فقیه در کردستان:

دشمنان باسست کردن اعتقادات مردم بی‌حجابی را درجامعه گسترش می دهند

دشمنان باسست کردن اعتقادات مردم بی‌حجابی را درجامعه گسترش می دهند

سنندج - نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان تلاش می‌کنند همانطور که با سست شدن مسیحیت در غرب مردم بی‌حجاب شدند، با سست کردن اعتقادات این روند را در جامعه ما نیز پیاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان که با محوریت حجاب و عفاف برگزار شد، اظهار داشت: حجاب حائل بین محرم و نامحرم است که نگاه‌های نامحرمانه و شهوت‌آمیز را از بین خواهد برد چرا که تاکید اسلام بر پوشیدگی شخصیت مرد و زن است.

وی با بیان اینکه جنگ تمدن اسلامی و مادی است و دشمنان احساس می‌کنند تحمل آنها در مقابل این تمدن کم شده است, افزود: باید موضوعات را جدی‌تر بگیریم و همه دست بدست هم دهیم و در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیش از پیش تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان با تاکید بر اجرای درست کارهای فرهنگی بویژه در بخش عفاف و حجاب، ادامه داد: دین با زور و اجبار پیش نمی‌رود بلکه با درک، فهم و منطق گسترش می‌یابد و این فعالیت در حوزه فرهنگ و تبلیغ را با اهمیت‌تر می‌کند.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه توجه به امور فرهنگی باید در اولویت باشد، یادآور شد: تمام ضرباتی که دشمن به نظام وارد می‌کند از ناحیه بی‌توجهی به فرهنگ و اولویت ندادن به امور فرهنگی است.

وی ضمن تاکید بر رعایت فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر با محوریت رعایت حجاب و عفاف در جامعه، بیان کرد: دشمن در تلاش است تا امر به معروف و نهی از منکر و موضوع حجاب و عفاف را وارونه جلوه دهد که نگاه‌ها تغییر کند به طوری که معروف‌ها را منکر و منکرها را معروف دید.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: شاید برخی‌ها حجاب را قبول دارند اما در عمل مورد بی‌تفاوتی قرار می‌دهند و این همان تلاش دشمن برای عادی‌سازی چنین موضوعی است.

وی ضمن تاکید بر لزوم هوشیاری در مقابل رعایت آموزه‌های دینی در جامعه، بیان کرد: همه مردم و مسئولان باید در مقابل تمامی آموزه‌های دینی در جامعه با حساسیت برخورد کرده و در راستای رعایت آنها تلاش کنند.

کد مطلب 4969615

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