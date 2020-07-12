اجرای یک میلیون و ۴۴۰ هزار مترمربع آسفالت معابر شهری در اصفهان

ایرج مظفر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم شهرداری ایجاد زیرساخت مناسب برای حمل و نقل شهری است که در این راستا سال گذشته با صرف ۲۰۵ هزار تن آسفالت، مساحتی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی شهر آسفالت شده است.

وی افزود: این عملیات شامل روکش آسفالت خیابان‌های جدید نظیر معابر پروژه‌های فرزانگان و آفتاب و همچنین اصلاح روکش‌های معابر قدیمی شهر است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان این سطح عملیات بیش از دو برابر مدت مشابه در سال گذشته بوده است، تصریح کرد: در سال ۹۷، ششصد هزار مترمربع در اصفهان عملیات روکش آسفالت انجام شده بود.