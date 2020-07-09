به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلامتی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی اقدامات استانی در خصوص تفاهمنامه همکاریهای منطقهای جمهوریاسلامی ایران و فدراسیون روسیه به میزبانی استانداری با بیان اینکه معرفی فرصتهای صادراتی استان در زمینههای مختلف مهیا شده است، بیان کرد: توسعه بازارهای صادراتی به خصوص به روسیه یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.
وی با بیان اینکه باید فرصتهای سرمایهگذاری را با ایجاد بستههای جامع در زمینههای مختلف احصاء کرد، بیان داشت: روسیه یکی از مهمترین بازارهای محصولات تولیدی استان سمنان محسوب میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با بیان اینکه باید بتوانیم فهرستی از تمام محصولات قابل صادر شدن به روسیه را در سطح استان تهیه کنیم، گفت: این امر به خصوص در زمینه محصولات کشاورزی و باغی میتواند اهمیت داشته باشد.
سلامتی با اشاره به تفاهمنامهای که در سومین نشست مشترک کارگروه همکاریهای استانی و منطقهای در حوزه بازرگانی امضاشده است، تاکید کرد: باید این تفاهمنامه در اشل استانی قابلیت اجرا یابد.
وی افزود: شناسنامه آخرین وضعیت توانمندیها و اقتصاد استان بهروزآوری شده و در قالب پرونده یا طرحی به زبانی انگلیسی همراه به منظور تکمیل پکیج کامل فرصتها و پتانسیلهای استان، آماده شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با بیان اینکه اینگونه نشستها و تفاهمنامهها در این راستا برگزار میشود تا دو طرف بتوانند امکان بیشتری در بحث صادرات و واردات داشته باشند، بیان داشت: شرکتهای دارای توان صدور خدمات فنی و مهندسی در استان، شناسایی شود همچنین با توجه به وضعیت آب و هوایی فعلی روسیه، میتوان از این مهم نیز برای افزایش ظرفیت گردشگری در این تفاهمنامه استفاده کرد.
سلامتی گفت: شرکتهای تولیدی و صنعتی استان که با کشور روسیه مراودات تجاری داشته و امروز این مراودات به هر دلیلی لغو شده، شناسایی، آسیبها و موانع بررسی و در صورت امکان برطرف شود و صادرات مجدد برقرار شود.
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