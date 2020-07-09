مردم اسلوونی مجسمه «ملانیا» را آتش زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا از مرزهای این کشور فراتر رفته و در کشور اسلوونی، دامن مجسمه «ملانیا ترامپ» همسر رئیس‌جمهور آمریکا را گرفت.

ظاهراً در شب ۴ جولای، مصادف با برگزاری جشن روز استقلال آمریکا، شماری از مردم اسلوونی- زادگاه ملانیا- مجسمه چوبی او را به آتش کشیدند؛ یعنی درست زمانی که دونالد ترامپ معترضانی را که نمادهای دوره برده‌داری را در سطح خیابان‌های آمریکا به زیر می‌کشیدند؛ تروریست و غارتگر خطاب کرد.

اعتراضات در آمریکا، بیش از یک ماه پیش، در واکنش به قتل «جورج فلوید» سیاه پوست به دست پلیس نژادپرست ایالت مینه‌سوتا آغاز شد.

اگرچه نژادپرستی در آمریکا امری سازمان یافته است و مختص دولت ترامپ نیست، برخورد بد رئیس‌جمهور آمریکا با معترضان، وی را در معرض خشم مردم قرار داده است.