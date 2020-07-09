به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که روز پنجشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه اکنون البرز در شرایط هشدار و وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفته، افزود: بر اساس نامه‌ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت‌هایی که برای البرز درخواست شده بود، به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.

وی ادامه داد: طبق اخبار دانشگاه علوم پزشکی استان بیماران مبتلا به کرونا، بستری‌ها و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری به ویژه در جوانان رشد فزاینده ای داشته است.

استاندار البرز گفت: در شرایط فعلی تعداد ترخیصی ها خیلی کاهش یافته و بیماران بسیاری در صف انتظار تخت‌های مراقب‌های ویژه و دستگاه ونتیلاتور هستند.

شهبازی افزود: باید با تمام امکانات موجود و به مدد رسانه‌ها نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم اقدام کنیم چراکه وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رود که تخت‌های نقاهتگاهی نیز به شبکه بهداشت و درمان اضافه شده اند.

وی با بیان اینکه در ۱۳ استان کشور که البرز نیز در زمره آنها قرار دارد، شرایط بسیار بدی حاکم است، اضافه کرد: جلسات را باید به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کنیم.

استاندار البرز گفت: در شرایط کنونی هیچ راهی دیگری به جز بهره برداری از فضای مجازی و تکنولوژی‌های نوین نداریم.

هر گونه اقدام تجمعی در استان البرز تعطیل است

شهبازی افزود: ضرورت دارد کارگروهی تشکیل شود و مشکلات که سر راه استفاده دانش آموزان از فضای مجازی است، مورد بررسی قرار گیرد و برای حل موانع، راهکارهای مناسب ارائه شود.

وی عنوان کرد: تفاهم نامه بین شورای عالی آموزش و پرورش استان و وزارت آموزش و پرورش در خصوص سند تحول بنیادین باید با تشکیل کارگروهی دنبال شود.

استاندار البرز گفت: در غنی سازی اوقات فراغت تمامی دستگاه‌های مربوطه کمک‌های لازم را داشته باشند.

شهبازی افزود: برای پیگیری معوقات بازنشستگان نیز آماده پیگیری هستیم و به جد درصدد برطرف کردن دغدغه‌ها در این بخش هستیم.

وی ادامه داد: هر گونه اقدام تجمعی در استان تعطیل است و برگزاری آزمون‌های مدارس نمونه دولتی متوسطه نیز به صورت حضوری لغو خواهد شد.

توزیع اعتبارات آموزش و پرورش بر اساس سند آمایش

استاندار البرز گفت: توزیع اعتبارات آموزش و پرورش بر اساس سند آمایش استان صورت می‌گیرد و باید به این امر پایبند باشیم.

شهبازی افزود: برای پروژه مهر نیز فرماندار به عنوان مسئولان این امر در شهرستان‌ها مأمور هستند تا این مراسم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی عنوان کرد: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مدارس از پانزدهم شهریور فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

استاندار البرز گفت: در کمیسیون ماده پنج استان نیز مشکلات چند مدرسه غیر انتفاعی حل و فصل شد.