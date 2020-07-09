به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل مسئله بیکاری جوانان را از معضلات مهم استان دانست و عنوان کرد: با مکاتبات اداری مشکل بیکاری حل شدنی نیست و در این راستا باید پیگیری‌های جدی و تمهیدات اساسی اتخاذ شود.

وی از وجود ۶۵ هزار بیکار در استان اردبیل خبر داد و افزود: روزانه تعداد زیادی از جوانان به دفتر من به عنوان نماینده مردم مراجعه می‌کنند که مطالبات اصلی آنان حل مشکل اشتغال در استان است.

ایجاد شرایط شغلی و تأمین رفاه مردم از رسالت های اصلی انقلاب است

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین ایجاد شرایط شغلی و رفع مشکلات موجود در جامعه را از رسالت‌های اصلی انقلاب دانست و بیان کرد: کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی خدمت به مردم را باید سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که پست خدمتی آنان برگرفته از مردم است و باید نسبت به این مردم دین خود را به خوبی ادا کنند.

نیکزاد بیان کرد: دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مخصوصاً مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها باید در جهت رفع نیازهای مردم بیش از پیش تلاش کنند و در تکریم ارباب رجوع کم و کاستی وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: خواستار تعیین محل ثابت برای مراجعه و کارجویی کارگران روزمزد در داخل شهر اردبیل هستیم تا هم شأن کارگران حفظ شود و هم فرآیند به کارگیری این افراد ساماندهی و تسهیل شود.

نایب رئیس دوم مجلس یازدهم بیان کرد: استخدام سه درصد سهمیه ویژه معلولان در دستگاه‌های اداری به خوبی انجام نشده و تعدادی از این مجموعه‌ها به وظایف قانونی خود در عمل به این مصوبه مهم در خصوص معلولان عمل نکرده اند که باید این مشکل پیگیری و مرتفع شود.

نیکزاد تلاش‌های انجام شده در راستای تأسیس تمدن اسلامی در کشور را ضعیف قلمداد کرد و ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای رفاه مردم و ارائه خدمات و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی هزینه‌های بالایی را متحمل شده لذا همه دستگاه‌ها وظیفه تأمین رفاه مردم را بر عهده دارند.

رفع معضل بیکاری نیازمند مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی است

قاسم رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این جلسه عنوان کرد: بررسی موضوعات و نیازهای دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهداف این جلسه است و خروجی این جلسه مورد پیگیری جدی و حل و فصل مشکلات موجود در این حوزه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این اداره کل توانسته با جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات و تسهیلات اشتغال‌زا گام‌های مهمی در رفع بیکاری بردارد اما در زمینه رفع کمبودهای اساسی، مشارکت همه دستگاه‌های زیر مجموعه این اداره و نهادهای اجرایی استان را خواستاریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از اجرای ۲ هزار و ۹۲۸ طرح در زمینه اشتغال پایدار در سال‌های اخیر خبر داد و اذعان کرد: سه هزار و ۹۶ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های اشتغال پایدار روستایی و عشایری در طول سه سال اخیر پرداخت شده است.

رحیمی بیان کرد: در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده از بیماری کرونا پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارائه تسهیلات به این قشر اختصاص یافته که با ۱۲ درصد سود و در ۱۴ رسته، برای ۵۵۰ حرفه در حال پرداخت است.

وی از نایب رئیس مجلس یازدهم خواستار پیگیری و رفع مشکل بیمه ۶ هزار کارگر ساختمانی در استان شد و گفت: ۲۷ هزار کارگر ساختمانی در استان اردبیل ساماندهی شده که از این تعداد ۲۱ هزار نفر دارای بیمه هستند و مابقی بدون بیمه مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: ۱۱۴ تعاونی غیر فعال طی سال‌های اخیر فعال و به چرخه تولید بازگشته اند که با فعالیت خوب تعاونی‌ها در سال گذشته ۳۵ میلیون دلار صادرات انجام شده و همچنین این تعاونی‌ها در زمینه اشتغالزایی تأثیرات خوبی داشته اند.