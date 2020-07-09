استان بوشهر برای ادامه برگزاری لیگ برتر فوتبال آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: بنا به تأیید ناظران سازمان لیگ فوتبال ایران و مرکز ارزیابی‌های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (ایفمارک) از ورزشگاه‌های شهید مهدوی بوشهر و تختی شهر جم، این ورزشگاه‌ها در شرایط کاملاً استانداری در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا قرار دارند.

وی افزود: در هفته بیست و دوم لیگ برتر، ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر میزبان دیدار تیم شاهین شهرداری بوشهر و نفت مسجد سلیمان بود که هیچ مشکلی از لحاظ شیوع ویروس کرونا پیش نیاورد.

دبیر هیئت فوتبال استان بوشهر تصریح کرد: ورزشگاه تختی شهر جم نیز با تأیید ناظر سازمان لیگ و نماینده ایفمارک برای میزبانی از استقلال تهران در هفته بیست و سوم، در شرایط کاملاً آماده‌ای از لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود که متأسفانه با عدم حضور مهمان همراه شد.

مرادی ادامه داد: در حالی که ورزشگاه‌های استان بوشهر در شرایط کاملاً آماده‌ای برای میزبانی از ادامه مسابقات لیگ برتر قرار دارند، به دلیل این که تیم‌های باشگاهی در سطح مسابقات استانی از تمکن مالی برای پرداخت هزینه تست کرونا ناتوان بودند، ناچار شدیم که باقیمانده دیدارهای این تیم‌ها از لیگ ۹۹_۹۸ در استان بوشهر را لغو کنیم.

وی عنوان کرد: این تصمیم که صرفاً مشمول دیدارهای لیگ‌های درون استان بوشهر بود بهانه‌ای ایجاد کرد تا اخبار غیر واقعی مبنی بر نیامدن تیم ذوب آهن برای دیدار با شاهین شهرداری بوشهر در هفته بیست و چهارم لیگ برتر که روز جمعه این هفته برگزار می‌شود، به گوش برسد.

دبیر هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: برای برگزاری رقابت‌های کشوری از جمله لیگ برتر هیچ مشکلی در استان بوشهر وجود ندارد و تاکید می‌کنیم که همه پروتکل‌های مربوطه برای رقابت‌های لیگ برتر مورد تأیید سازمان لیگ، نماینده ایفمارک است.

وی ادامه داد: هر گونه مصاحبه‌ای که از قول من در رسانه‌ها پیرامون آماده نبودن استان بوشهر برای میزبانی از دیدارهای لیگ برتر فوتبال را تکذیب می‌کنم.

مرادی افزود: تیم‌های حاضر در مسابقات مختلف درون استانی با توجه به هزینه‌های سنگین تست پی سی آر توانایی انجام آن را ندارند و به همین دلیل با تصمیم هیأت رئیسه خاتمه فصل را اعلام کردیم.