 تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه‌ کوثر 

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در پی انجام موفقیتآمیز ممیزی مراقبتی سالانه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بینالمللی ایزو ۹۰۰۱ در بیمه کوثر، این شرکت که در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت این گواهینامه و انطباق الزامهای این استاندارد در سیستم مدیریت کیفیت شده بود، در سال گذشته و امسال نیز موفق به تمدید این گواهینامه شد.
لاله کریمی با بیان اینکه پذیرش سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان یک تصمیم استراتژیک است، گفت: دریافت این گواهینامه نه تنها سندی بر تعهد شرکت بیمه کوثر به ارتقای سطح مدیریت کیفیت، اصلاح فرایندها و بهبود عملکرد است بلکه استقرار سیستم مدیریت کیفیت میتواند از طریق فراهم کردن محصولها و خدمتها مطابق الزامهای مشتری و قانونی؛ فرصتهایی برای افزایش رضایت مشتری، پرداختن به ریسکها و فرصتهای مرتبط با محیط و اهداف شرکت و بررسی انطباق با الزامهای سیستم مدیریت کیفیت را فراهم و به بهبود عملکرد کلی شرکت کمک کند.
وی افزود: در فرایند اعطای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، عملکرد بیمه کوثر در حوزههای مدیریت خرد و کلان، برنامهریزی و بودجهریزی، عملیات بیمهگری، حسابرسی و بازرسی، سرمایهگذاری، ارزیابی عملکرد، رضایت مشتریان، رازداری، تأمین تسهیلات پشتیبانی، منابع انسانی، الزامهای ایمنی و مواردی از این دست ممیزی و با دارا بودن شرایط لازم برای دریافت گواهینامه یاد شده، موفق به تمدید سهباره گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمهکوثر با تاکید بر اینکه مهمتر از اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت و پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در یک سازمان، اطمینان از صحت اجرای دقیق و مداوم آن است، تصریح کرد: حفظ و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و تداوم آن، ارزشافزوده بیشتری برای سازمان ایجاد خواهد کرد.
کریمی با بیان اینکه هدف از دریافت این گواهینامهها، ایمنسازی فرآیندها است، اظهار کرد: همیشه و همواره، نگاه از بیرون به فرایندهای یک سازمان فرصتی برای آن سازمان بهوجود میآورد تا ضعفها و خطاهای احتمالی خود را بهطور دقیق شناسایی و ارزیابی کند.
وی تاکید کرد: دریافت این استانداردها مرهون تلاشهای بیشائبه و خالصانه تمامی همکاران در بخشهای مختلف شرکت است.
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