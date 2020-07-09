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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

۴۸ نفر به تعداد بیماران کرونا در زنجان افزوده شد

۴۸ نفر به تعداد بیماران کرونا در زنجان افزوده شد

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۲ هزار و ۵۱ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در استان زنجان تاکنون بیش از ۶۲۴ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری شده اند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۲۰۷ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز هزار و ۶۳۵ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۶ هزار و ۳۶۰ نفر به علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 4969998

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