۳ هزار و ۱۸۳ نفر دیگر در عربستان کرونا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ساعات گذشته ۳ هزار و ۱۸۳ نفر دیگر در عربستان به کرونا مبتلا شده اند که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کووید -۱۹ به ۲۲۳ هزار و ۳۲۷ نفر افزایش یافت.

مقامات بهداشتی سعودی همچنین از بهبودی ۳ هزار و ۴۶ نفر از چنگال کرونا هم خبر دادند.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ نفر دیگر بر اثر کرونا فوت کرده اند که به این ترتیب شمار فوتی های ناشی از کرونا در عربستان به ۲۱۰۰ نفر رسید.

همچنین مقامات بهداشتی سعودی از وخامت وضع جسمانی ۲ هزار و ۲۲۵ کرونایی هم در این کشور خبر دادند.