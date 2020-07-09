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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۴۱

فرمانده سپاه ورامین:

پیکر شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» پس از ۷ سال شناسایی شد

پیکر شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» پس از ۷ سال شناسایی شد

ورامین- فرمانده سپاه ورامین از شناسایی پیکر شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» پس از ۷ سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از تفحص پیکر پاک شهید مدافع حرم «قاسم ابراهیمی» خبر داد و اظهار داشت: این شهید والامقام از تیپ فاطمیون بود که پس از ۷ سال در حلب سوریه، شناسایی شده است.

وی افزود: امروز پنجشنبه نوزدهم تیرماه ۹۹ پیکر شهید مدافع حرم در معراج شهدا حضور پیدا کرد.

فرمانده سپاه ورامین گفت: با هماهنگی‌هایی که با خانواده معظم شهید به عمل آمده تاریخ تشییع را به استحضار امت حزب الله می‌رسانیم.

تاجیک عنوان داشت: با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی پیکر مطهر شهید با نهایت جلال و عظمت انشاالله تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

کد مطلب 4970091

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