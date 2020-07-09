به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی باشگاه پرسپولیس امشب ساعت ۲۲ از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی به تبریز رسیدند و مستقیم از فرودگاه راهی هتل شدند.

گفتنی است در مقابل ورودی هتل نیز مقررات سفت و سختی وضع شد تا مانع از تجمع هواداران این تیم در تبریز شود.

جالب اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس در بدو ورود به تبریز از ماسک استفاده کرده بودند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند.

پرسپولیس لشکری از مصدومان را در اردوی خود دارد و با این وضعیت به مصاف ماشین سازی خواهد رفت؛ محمد انصاری، وحید امیری، محمد نادری، محسن ربیع خواه و امید عالیشاه مصدومان پرسپولیس هستند.

شجاع خلیل زاده نیز آسیب دیدگی داشت که بهبود یافته است و با تیمش به تبریز آمده است. همچنین علیرضا بیرانوند هم باتوجه به اتمام قرارداد در ترکیب پرسپولیس جایی ندارد.

شاگردان گل محمدی در حال حاضر با ۵۳ امتیاز صدرنشین هستند و اختلافی ۱۲ امتیازی با سپاهان رده دومی دارند. ماشین سازی حریف سرخ پوشان هم با ۲۴ امتیاز دهم است.

تیم‌های ماشین سازی تبریز و پرسپولیس از ساعت ۲۰:۱۵ فردا جمعه در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی تبریز به مصاف هم می‌روند.