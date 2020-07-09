سرلشکر باقری درگذشت امیرسرتیپ خلبان، هوشنگ صدیق را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری آمده است: خبر درگذشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پر افتخار دفاع مقدس، موجب تأثر و تأسف گردید.

ایشان از خلبانان شجاع نیروی هوایی بود که پس از تصدی فرماندهی نیروی هوایی ارتش نیز منشأ خدمات زیادی در این نیرو بود.

اینجانب درگذشت این پیشکسوت عرصه دفاعی را به خانواده محترم و همکاران ایشان در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال علو درجات و رحمت الهی برای ایشان مسألت دارم.