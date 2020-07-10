به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اشیای باستانی متعلق به ایران که توسط افراد سودجو به طور غیرقانونی به خارج از ایران و به کشور اتریش قاچاق شده بود، طی یک معاضدت قضایی میان دو کشور و با همکاری اینترپل اتریش و پلیس بین‌الملل ایران دیروز طی تشریفات قانونی به نماینده ایران در اتریش تحویل داده شد.

در جلسه استرداد اشیاء فوق، رئیس اداره آگاهی و رئیس بخش جنایی و سرقت پلیس شهر وین حضور داشتند.

نماینده کشورمان در این مراسم ضمن ابراز تشکر از مساعدت و همکاری پلیس و دادستانی اتریش برای کشف و بازگرداندن این اشیاء باستانی به موطن خود، همکاری‌های فوق را نشانه عمق روابط دوستانه تاریخی و فرهنگی دو کشور دانسته و خواستار گسترش این قبیل همکاری‌ها شدند.