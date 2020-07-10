  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۶

اشیای باستانی متعلق به ایران از اتریش بازگردانده می‌شود

اشیای باستانی متعلق به ایران از اتریش بازگردانده می‌شود

تعدادی از اشیای باستانی متعلق به ایران که به کشور اتریش قاچاق شده بود، طی یک معاضدت قضائی میان دو کشور به نماینده ایران در اتریش تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اشیای باستانی متعلق به ایران که توسط افراد سودجو به طور غیرقانونی به خارج از ایران و به کشور اتریش قاچاق شده بود، طی یک معاضدت قضایی میان دو کشور و با همکاری اینترپل اتریش و پلیس بین‌الملل ایران دیروز طی تشریفات قانونی به نماینده ایران در اتریش تحویل داده شد.

در جلسه استرداد اشیاء فوق، رئیس اداره آگاهی و رئیس بخش جنایی و سرقت پلیس شهر وین حضور داشتند.

نماینده کشورمان در این مراسم ضمن ابراز تشکر از مساعدت و همکاری پلیس و دادستانی اتریش برای کشف و بازگرداندن این اشیاء باستانی به موطن خود، همکاری‌های فوق را نشانه عمق روابط دوستانه تاریخی و فرهنگی دو کشور دانسته و خواستار گسترش این قبیل همکاری‌ها شدند.

کد مطلب 4970367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها