اجرای تمهیدات بهداشتی برای کنکور دکتری وزارت بهداشت

دکتر سید سعید هاشمی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون‌های جدید که در دوران کرونا قرار است برگزار شود برخلاف آزمون‌های گذشته، تمهیدات بهداشتی بسیار گسترده‌ای دیده شده است. فاصله گذاری صندلی‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است و مراکز بیشتری برای آزمون اختصاص یافته است.

وی گفت: در استان‌های سفید و زرد فاصله گذاری مناسب رعایت می‌شود و در استان‌هایی که در وضعیت قرمز به سر می‌برند نیز فاصله گذاری از آنچه معمول است بیشتر رعایت خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: هم قبل از آزمون و هم در فواصل میان آزمون‌ها در نوبت‌های صبح و عصر کلیه حوزه‌های آزمون‌ها به صورت استاندارد ضدعفونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همه شرکت کنندگان ملزم به استفاده از ماسک هستند و ورود بدون ماسک نخواهیم داشت. فضای آزمون هم به لحاظ تهویه هوا توصیه لازم به مراکز برگزاری آزمون شده است.

هاشمی نظری اضافه کرد: داوطلبانی که مبتلا به کرونا هستند و بستری در بیمارستان هستند نمی‌توانند در آزمون دکتری شرکت کنند. چرا که شرایط جسمانی شان به آنها اجازه نمی‌دهد که در آزمون شرکت کنند.

وی یادآور شد: سایر داوطلبان آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت که مبتلا به کرونا هستند و در قرنطینه خانگی بسر می‌برند به آنها توصیه می‌کنیم که در آزمون شرکت نکنند. کمااینکه احتمال انتقال از این افراد وجود دارد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: افرادی که در بیمارستان بستری می‌شوند امکان شرکت در آزمون‌ها را ندارند کما اینکه در سال‌های گذشته نیز اگر فردی بیمار می‌شد از وی آزمون به عمل نمی‌آمد. سلامت داوطلب از آزمون مهم‌تر است.

وی گفت: اجرای پروتکل‌های بهداشتی در شرایط حال حاضر بسیار مهم‌تر است. به تمامی داوطلبان توصیه می‌کنیم که هیچ وسیله اضافه ای همراه خود نداشته باشند چون امکان انتقال وجود دارد.

هاشمی نظری افزود: برگه‌های آزمون هم روی زمین گذاشته نمی‌شود و پوششی برای این منظور در نظر گرفته شده که برگه‌ها با زمین تماس پیدا نکند. در حوزه‌ها نیز وسایل ضدعفونی کننده وجود دارد که داوطلب می‌تواند استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: فرم‌های خود ارزیابی سلامت برای کارکنان و عوامل اجرایی الزامی است اما برای داوطلبان این الزام وجود ندارد. کارکنان تمام مدت در محل آزمون حضور دارند ولی داوطلبان مدت زمان کمتری در حوزه حضور دارند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: تعداد محل آزمون‌ها نسبت به قبل بسیار گسترده شده است و حتی برخی از حوزه‌ها برای اولین بار در آزمون دکتری از آن استفاده می‌شود.